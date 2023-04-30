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Türkiye
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Bu da kürdanlı hırsız

2023-04-30 09:45:20
Bu da kürdanlı hırsız

Adana’da bir hırsızın önce dişini kürdanla karıştırıp sonra kebapçının önünde duran bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Foto - Bu da kürdanlı hırsız

Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi kebapçının önünde duran bisikleti çalmak için gözüne kestirdi.

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Foto - Bu da kürdanlı hırsız

KÜRDANLA DİŞİNİ KARIŞTIRDI Önce bisikletin bulunduğu alana giden hırsız, burada kürdanla dişini karıştırıp vakit geçirdikten sonra bisiklete çalıp gözlerden uzaklaştı. Durumu fark eden kebapçı, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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