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Sağlık
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Bu besinler adeta zehir! İşte beyni bitiren gıdalar...

2020-08-16 11:21:10
Bu besinler adeta zehir! İşte beyni bitiren gıdalar...

Faydalı diye tüketiğimiz, lezzetinden vazgeçemediğimiz birçok besinin vücuda özellikle beyin gelişimine verdiği zararlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre tükettiğimiz besinler; beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Besinlerde bulunan zararlı maddelerin ve metallerin fazla miktarda tüketilmesi beyin sağlığını olumsuz etkiliyor. Peki hangi besinler hangi zararlı maddeleri içeriyor? Hangi besinlerde hangi metal bulunuyor? Hangi besinler beyin gelişimini olumsuz etkilioyor? İşte madde madde beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler...

#1
Foto - Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

#2
Foto - Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

#3
Foto - Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

#4
Foto - Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor. Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

Aşırı kilolu olmak, pek çok kişi için sadece kendisine uygun kıyafetler bulma mücadelesi değil. Aşırı kilo, tüm vücudu etkileyen bir gerçek. Kalp krizi ve diyabet görülme olasılığı bu kişilerde oldukça fazla. Ancak uzmanlara göre bu açıklama, ince insanların rahat bir nefes alabileceği anlamına gelmiyor. Hem Circulation hem de Lancet dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; sağlıklı bir görünüm, sağlıklı bir bedene sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Eğer zayıfsanız ama yine de sağlıksız bir diyetiniz varsa ve egzersiz yapmaktan kaçınıyorsanız hala kanser, kalp krizi ve diyabet riski altındasınız.

#5
Foto - Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

#6
Foto - MİKRODALGA PATLAMIŞ MISIRI - Zararlı içerik: Trans yağlar Trans yağ kanımızda bulunan

MİKRODALGA PATLAMIŞ MISIRI - Zararlı içerik: Trans yağlar Trans yağ kanımızda bulunan "HDL" adı verilen iyi kolesterolü düşürürken, "LDL" adı verilen kötü kolesterolün artmasına neden olur. Bu durum kalp krizi riskini artırır.

#7
Foto - TAVUK NUGGET - Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan Gıda boyasının özellikler çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

TAVUK NUGGET - Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan Gıda boyasının özellikler çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

#8
Foto - İŞLENMİŞ ET - Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.

İŞLENMİŞ ET - Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.

#9
Foto - AŞIRI YAĞDA KIZARTILMIŞ YİYECEKLER - Zararlı içerik: Hidrojenize yağ Trans yağ asidi içeren gıdalar da kolesterolü yükseltir. Bu yağ çeşidi özellikle hidrojene nebati yağlarda bunur. Bilindiği gibi sıvı bitkisel yağlar hidrojenizasyon işleminde geçirilerek katı yağ haline getirilir. Trans yağ asitleri bu işlem sırasında oluşur ve ayçiçek yağı gibi başta zararsız bir bitkisel yağı zararlı bir hale getirir. Beslenme uzmanları; trans yağların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, aynı zamanda kansere yol açma riski taşıdıklarını belirtiyor.

AŞIRI YAĞDA KIZARTILMIŞ YİYECEKLER - Zararlı içerik: Hidrojenize yağ Trans yağ asidi içeren gıdalar da kolesterolü yükseltir. Bu yağ çeşidi özellikle hidrojene nebati yağlarda bunur. Bilindiği gibi sıvı bitkisel yağlar hidrojenizasyon işleminde geçirilerek katı yağ haline getirilir. Trans yağ asitleri bu işlem sırasında oluşur ve ayçiçek yağı gibi başta zararsız bir bitkisel yağı zararlı bir hale getirir. Beslenme uzmanları; trans yağların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, aynı zamanda kansere yol açma riski taşıdıklarını belirtiyor.

#10
Foto - BEYAZ UN - Zararlı içerik: Klor dioksit Beyaz ekmek, vücut Ph'ını düşüren yani vücudu asidik hale getiren bir besin. Bilindiği gibi vücut Ph'ı bir miktar alkali karakterdedir. Bu değer ( Yaklaşık 8 değeri ) ne kadar düşerse vücutta bir takım anormallikler ortaya çıkmakta, kilo alımı kolaylaşmakta, vücut daha hızlı yağlanmaktadır.

BEYAZ UN - Zararlı içerik: Klor dioksit Beyaz ekmek, vücut Ph'ını düşüren yani vücudu asidik hale getiren bir besin. Bilindiği gibi vücut Ph'ı bir miktar alkali karakterdedir. Bu değer ( Yaklaşık 8 değeri ) ne kadar düşerse vücutta bir takım anormallikler ortaya çıkmakta, kilo alımı kolaylaşmakta, vücut daha hızlı yağlanmaktadır.

#11
Foto - CİPS - Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Monosodyum glutamat gıdalarda genellikle lezzet arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu madde vücuda alındığında tükürük bezleri salgısını etkileyerek tükürük salgısını arttırır. Böylece gıdanın lezzet özellikleri artar tüketen de daha hızlı ve daha sık yeme isteği uyanır. MSG bir bakıma nörotoksindir. Yani sinir hücrelerine zarar vermektedir. Bu yüzden merkezi sinir sistemini tahribata uğratarak alzheimer, parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

CİPS - Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Monosodyum glutamat gıdalarda genellikle lezzet arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu madde vücuda alındığında tükürük bezleri salgısını etkileyerek tükürük salgısını arttırır. Böylece gıdanın lezzet özellikleri artar tüketen de daha hızlı ve daha sık yeme isteği uyanır. MSG bir bakıma nörotoksindir. Yani sinir hücrelerine zarar vermektedir. Bu yüzden merkezi sinir sistemini tahribata uğratarak alzheimer, parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

#12
Foto - TATLANDIRICI - Zararlı içerik: Sukraloz Yapılan araştırmalarda hormonal sistem dengesini bozduğu söylenmektedir.Yağ yakıcı hormon olan leptin sistemini bozmaktadır.İlerde meydana gelecek olan kilo sorunlarının sebebi olarak gösterilebilir.Çünkü vücudun tanıdığı bir şeker çeşidi değildir.

TATLANDIRICI - Zararlı içerik: Sukraloz Yapılan araştırmalarda hormonal sistem dengesini bozduğu söylenmektedir.Yağ yakıcı hormon olan leptin sistemini bozmaktadır.İlerde meydana gelecek olan kilo sorunlarının sebebi olarak gösterilebilir.Çünkü vücudun tanıdığı bir şeker çeşidi değildir.

#13
Foto - BEYAZ ŞEKER- Günümüzün önemli hastalıklarından biri olan obezitenin temel nedeni, aşırı şeker tüketmek. Yapılan çalışmalar açıkça gösteriyor ki fazla miktarlarda ve devamlı olarak şeker tüketildiğinde karaciğer şekerin bileşeni olan fruktozu yağ olarak depoluyor. Bunun sonucunda da özellikle bel çevresinde yağlanma hızla artıyor.

BEYAZ ŞEKER- Günümüzün önemli hastalıklarından biri olan obezitenin temel nedeni, aşırı şeker tüketmek. Yapılan çalışmalar açıkça gösteriyor ki fazla miktarlarda ve devamlı olarak şeker tüketildiğinde karaciğer şekerin bileşeni olan fruktozu yağ olarak depoluyor. Bunun sonucunda da özellikle bel çevresinde yağlanma hızla artıyor.

#14
Foto - ŞEKERLEMELER - Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ Sentetik gıda renkleri, yiyeceklerin görsel açıdan çekici görünmesi ve daha fazla iştah açıcı görünmesi için katkı maddesi olarak yaygınca kullanılır. Yaygın olarak kullanılan yiyecek renklerinin bazıları Yeşil, Kırmızı, Turuncu vb. renklerdir. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), sentetik gıda renklerinin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.

ŞEKERLEMELER - Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ Sentetik gıda renkleri, yiyeceklerin görsel açıdan çekici görünmesi ve daha fazla iştah açıcı görünmesi için katkı maddesi olarak yaygınca kullanılır. Yaygın olarak kullanılan yiyecek renklerinin bazıları Yeşil, Kırmızı, Turuncu vb. renklerdir. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), sentetik gıda renklerinin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.

#15
Foto - KAHVE KREMASI - Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker Beyaz un, sofra tuzu, şeker, sakız, diş macunu, sabun, deterjanlar, kimyasal ilaçlar, vitamin hapları, şekerleme, karbonat, kabartma tozu gibi ürünlerde titanyum dioksit kullanılmaktadır. Işığı yansıtıcılık, beyazlık ve kapatıcılık gibi özelliklere sahip olmasından boya sanayinde ve beyazlaştırıcı, kalınlaştırıcı, güneş ışığını kesme özelliğine sahip kozmetiklerde kullanılmaktadırlar.

KAHVE KREMASI - Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker Beyaz un, sofra tuzu, şeker, sakız, diş macunu, sabun, deterjanlar, kimyasal ilaçlar, vitamin hapları, şekerleme, karbonat, kabartma tozu gibi ürünlerde titanyum dioksit kullanılmaktadır. Işığı yansıtıcılık, beyazlık ve kapatıcılık gibi özelliklere sahip olmasından boya sanayinde ve beyazlaştırıcı, kalınlaştırıcı, güneş ışığını kesme özelliğine sahip kozmetiklerde kullanılmaktadırlar.

#16
Foto - SOSİSLİ SANDVİÇ - Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası) Çocuklarda obezite, erkek ergenlik, göz bozukluğu ve psikolojik bozukluklara yol açan sosis için kadınlarda rahim ve meme kanseri riskini 3 katına çıkardığını bilimsel veriler ışığında görebilmek mümkündür. Tüm bu sebeplere bağlı olarak sosis ve benzeri gıdalardan uzak durmanın ömrünüzün daha uzun ve sağlıklı olması bakımından öneme sahip olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

SOSİSLİ SANDVİÇ - Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası) Çocuklarda obezite, erkek ergenlik, göz bozukluğu ve psikolojik bozukluklara yol açan sosis için kadınlarda rahim ve meme kanseri riskini 3 katına çıkardığını bilimsel veriler ışığında görebilmek mümkündür. Tüm bu sebeplere bağlı olarak sosis ve benzeri gıdalardan uzak durmanın ömrünüzün daha uzun ve sağlıklı olması bakımından öneme sahip olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

#17
Foto - DONDURULMUŞ BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ - Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon Dondurulmuş balık tüketirken lezzet açısından çok bir fark olmamakla birlikte balığın çözülüp tekrar dondurulmasını önlemek en temel nokta. Dondurulmuş balığı çözdükten sonra tekrar dondurmak veya uzun süre bekletmek içerisinde zararlı bakteriler üremesine neden oluyor. Bu sebeple dondurulmuş balık tüketirken bu noktaya dikkat etmek önemli.

DONDURULMUŞ BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ - Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon Dondurulmuş balık tüketirken lezzet açısından çok bir fark olmamakla birlikte balığın çözülüp tekrar dondurulmasını önlemek en temel nokta. Dondurulmuş balığı çözdükten sonra tekrar dondurmak veya uzun süre bekletmek içerisinde zararlı bakteriler üremesine neden oluyor. Bu sebeple dondurulmuş balık tüketirken bu noktaya dikkat etmek önemli.

#18
Foto - MARGARİN- Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

MARGARİN- Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

#19
Foto - ŞEKERLİ KAHVALTILIK GEVREK - Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

ŞEKERLİ KAHVALTILIK GEVREK - Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

#20
Foto - HAZIR TURŞU - Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

HAZIR TURŞU - Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

#21
Foto - HİNDİ - Zararlı içerik: Arsenik

HİNDİ - Zararlı içerik: Arsenik

#22
Foto - İŞLENMİŞ SOMON - Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

İŞLENMİŞ SOMON - Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

#23
Foto - MUFFİN - Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

MUFFİN - Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

#24
Foto - YAPAY ÇİKOLATAYLA KAPLANMIŞ GIDALAR - Zararlı içerik: Polisorbat 60

YAPAY ÇİKOLATAYLA KAPLANMIŞ GIDALAR - Zararlı içerik: Polisorbat 60

#25
Foto - SAĞLIKSIZ ŞARTLARDA KURUTULMUŞ MEYVE - Zararlı içerik: Sülfit

SAĞLIKSIZ ŞARTLARDA KURUTULMUŞ MEYVE - Zararlı içerik: Sülfit

#26
Foto - PANKEK ŞURUBU - Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

PANKEK ŞURUBU - Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

#27
Foto - ENDÜSTRİYEL ŞARTLARDA ÜRETİLMİŞ DONDURMA - Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

ENDÜSTRİYEL ŞARTLARDA ÜRETİLMİŞ DONDURMA - Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

#28
Foto - SALATA SOSU - Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

SALATA SOSU - Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

#29
Foto - GRANOLA BAR - Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT

GRANOLA BAR - Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT

#30
Foto - KONSERVE ÇORBA - Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

KONSERVE ÇORBA - Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

#31
Foto - BULYON KÜPLERİ - Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

BULYON KÜPLERİ - Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

#32
Foto - DONDURULMUŞ ARA SICAK - Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar

DONDURULMUŞ ARA SICAK - Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar

#33
Foto - JÖLE - Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin

JÖLE - Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin

#34
Foto - PAKETLENMİŞ SMOOTHİE - Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

PAKETLENMİŞ SMOOTHİE - Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

#35
Foto - SPORCU İÇECEĞİ - Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi

SPORCU İÇECEĞİ - Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi

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