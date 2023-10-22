Bu antik kent ilgi çekiyor!

İstanbul’dan gelen Sibel Emül ise, “Mardinli dostlarımızla buraya geldik. Çok beğendik, her şey harika. Çok yoğun, çok kalabalık” diye konuştu. Çiğdem Kırmızı da, ayın 18’inden beri Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’e geçiş yaptıklarını aktararak, “Bu tip otantik görüntüleri çok seviyorum. Tarihimizi çok seviyorum. Buraya ilk defa geldim. Herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.