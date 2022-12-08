Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

M-ide bulantısı ve kusma- Yenilen besinler ve içilen sıvılar bağırsağın ilk bölümüne ulaşamaz. Bu yüzden yemek yendiğinde besinlerin gidecek hiçbir yeri yoktur. Bu durumda beyne sinyal gönderir ve mide bulantısı hissi yaşanır. -Genel bir rahatsızlık hissi- Genel rahatsızlık, hissi mide kanserinin karnın iç kısmına yayılmasının işareti olabilir. Şişkinlik gibi hissedilebilir ve karın ağır gelebilir. -Beklenmedik kilo kaybı- Mide bulantısı, kusma ve şişkinlik gibi durumlar varsa kendinizi kötü hissetmemek için yemek yemeyebilirsiniz. -Tükenmişlik Beklenmedik kilo kaybı, kanser belirtisi olan kan kaybından kaynaklanıyor olabilir. Kan kaybı aynı zamanda kansızlığa yol açar ve yorgun hissettirir.