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Sağlık
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Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

2022-12-08 19:10:00
Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

Kanser türlerinden biri olan mide kanseri bazı değişik belirtilerle kendisini gösterir. İşte mide kanserinin 8 belirtisi.

#1
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

Mide ekşimesi, mide bulanması ve kilo kaybı, başka hastalıkların sinyali olabilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız mide kanseri olabilirsiniz.

#2
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

Mide kanseri midenizi etkiler. Karnınızın üst kısmında (gastrointestinal sistem) bulunan mideniz, yediğiniz yiyecekleri sindirir.

#3
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

Mide kanseri, midenizde anormal hücre büyümesi olduğunu ortaya çıkarır.

#4
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

Erken mide kanseri belirtileri o kadar yaygın olmayabilir ve tamamen fark edilmezler.

#5
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

Mide kanseri en zor tanılardan biridir. Birçok insan semptomları hissedebilir ancak genellikle semptomlar belirsizdir.

#6
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

Zaman zaman mide ağrısı çekilse de, bu ağrı tipik olarak mide kanserinin bir belirtisi olmayabilir. Peki hangi belirtileri yaşarsanız doktora başvurmanız gerekir? İşte 8 önemli belirti…

#7
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

-Şişkinlik- Mide kanseri, midenizin duvarını çok sert hale getirebilir ve yemek depolama kapasitesini azaltabilir. Dokuz aylık hamile gibi görünebileceğiniz noktaya kadar şişkinliğe yol açabilir. -Göğüste ağrılı yanma hissi- Göğsün üst kısmında ve boğazda oluşan mide ekşimeleri yaygın ve genellikle endişe teşkil etmiyor. Ancak ilaçlarla geçmeyen uzun süreli bir mide ekşimesi sorun yaratabilir.

#8
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

M-ide bulantısı ve kusma- Yenilen besinler ve içilen sıvılar bağırsağın ilk bölümüne ulaşamaz. Bu yüzden yemek yendiğinde besinlerin gidecek hiçbir yeri yoktur. Bu durumda beyne sinyal gönderir ve mide bulantısı hissi yaşanır. -Genel bir rahatsızlık hissi- Genel rahatsızlık, hissi mide kanserinin karnın iç kısmına yayılmasının işareti olabilir. Şişkinlik gibi hissedilebilir ve karın ağır gelebilir. -Beklenmedik kilo kaybı- Mide bulantısı, kusma ve şişkinlik gibi durumlar varsa kendinizi kötü hissetmemek için yemek yemeyebilirsiniz. -Tükenmişlik Beklenmedik kilo kaybı, kanser belirtisi olan kan kaybından kaynaklanıyor olabilir. Kan kaybı aynı zamanda kansızlığa yol açar ve yorgun hissettirir.

#9
Foto - Bu 8 berti kanser habercisi olabilir

-Dışkıda kan görmek- Bu belirti yaygın değildir. Ancak çok fazla kan kaybı yaşıyorsanız ortaya çıkabilir. -Tok hissetmek- Az miktarda yemek yemiş olsanız bile tok hissedersiniz. Normalde yiyeceğiniz yemeğin ’sini yiyebilirsiniz. Çoğu zaman bu belirtiler başka sebeplerden oluşur. Yine de bu durumda doğru olan doktora başvurmaktır. Bu faktörler de mide kanserine yakalanma riskinizi artırabilir: -Sigara içmek -Yaş (yaşlandıkça risk artar) -Obezite

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