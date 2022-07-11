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Böylesi hiç görülmedi! Şehrin göbeğinde 'yamyam martı' dehşeti

2022-07-11 07:31:13
Böylesi hiç görülmedi! Şehrin göbeğinde 'yamyam martı' dehşeti

İstanbul'da vapur yolculuklarının vazgeçilmezi olan martılar son zamanlarda sergiledikleri agresif tavırlarla gündeme geliyor. Yaşanan son olay ise görenleri dehşete düşürdü. Aç martılar güvercinleri ve fareleri takip ediyor, sonra da gagalayarak canlı canlı yiyor!

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Foto - <p>İstanbul'da Boğaz turlarının vazgeçilmezi olan martılar son günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya korku salmış durumda. Kana susamış martılar su kanalları boyunca yakaladıkları güvercinlere ve farelere saldırıyor! Hatta saldırdıkları zavallı güvercinleri gagalayıp öldürdükten sonra da kendilerine adeta ziyafet çektikleri görülüyor. Pandemi sonrası bu manzaraların çok arttığına dikkat çeken halk ne yapacağını şaşırdı. </p><p>CANLI CANLI YEDİLER! </p><p>Yiyecek kaynaklarının azalmasıyla birlikte karınlarını doyurmak için başka yollar arayan ve çete halinde dolaşan martılar önce en zayıf kuşları gözüne kestiriyor, sonra da onları diğer sürü üyelerinin olmadığı yere kadar takip ediyor. Yakaladıkları anda da kafalarını öldürene kadar gagalıyorlar. Bunun yanı sıra gözü dönmüş martılar, kanalların içerisindeki fareleri de avladıktan sonra acımasızca öldürüp yiyor. Bu sahnelere tanık olan turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.</p>

İstanbul'da Boğaz turlarının vazgeçilmezi olan martılar son günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya korku salmış durumda. Kana susamış martılar su kanalları boyunca yakaladıkları güvercinlere ve farelere saldırıyor! Hatta saldırdıkları zavallı güvercinleri gagalayıp öldürdükten sonra da kendilerine adeta ziyafet çektikleri görülüyor. Pandemi sonrası bu manzaraların çok arttığına dikkat çeken halk ne yapacağını şaşırdı.

CANLI CANLI YEDİLER!

Yiyecek kaynaklarının azalmasıyla birlikte karınlarını doyurmak için başka yollar arayan ve çete halinde dolaşan martılar önce en zayıf kuşları gözüne kestiriyor, sonra da onları diğer sürü üyelerinin olmadığı yere kadar takip ediyor. Yakaladıkları anda da kafalarını öldürene kadar gagalıyorlar. Bunun yanı sıra gözü dönmüş martılar, kanalların içerisindeki fareleri de avladıktan sonra acımasızca öldürüp yiyor. Bu sahnelere tanık olan turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

#2
Foto - Aç bir martının güvercini gagalayarak öldürmek için uğraştığı, güvercinin de kanatlarını çaresizce çırparak saldırıdan kaçmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada da yüzlerce kez paylaşıldı. Olayın yaşandığı yere yakın bir konumda oturan adam,

Aç bir martının güvercini gagalayarak öldürmek için uğraştığı, güvercinin de kanatlarını çaresizce çırparak saldırıdan kaçmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada da yüzlerce kez paylaşıldı. Olayın yaşandığı yere yakın bir konumda oturan adam, "Onlara katil martılar diyoruz, görünüşe göre yiyecek bulamayınca böyle bir yola başvurdular. Güvercinlerin arasına giriyorlar ve en zayıflarını seçip canlı canlı yiyorlar, bunu görmek gerçekten çok korkunç ve travmatik. Fareleri yediklerini de kendi gözlerimle gördüm" dedi. Martıların 2020 ve 2021 yılında yaşanan koronavirüs karantinaları sırasında İtalya’nın başkenti Roma'da da oldukça yırtıcı ve saldırgan oldukları görülmüştü. Sokaklarda insan olmaması nedeniyle yiyecek artıkları bulamayan martılar hayatta kalabilmek için fareleri, güvercinleri ve diğer küçük kuşları avlamışlardı.

#3
Foto - <p>'GÖRDÜKLERİMİZ KORKU FİLMİ GİBİ' </p><p>Güvercin ve fare yemek martılar için yeni bir beslenme seçeneği değil, ancak genellikle kendi saldırılarını başlatmak yerine ölü hayvanları yemeği tercih ediyorlardı. Kuzey Londra’da yaşayan bir görgü tanığı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: ">

'GÖRDÜKLERİMİZ KORKU FİLMİ GİBİ'

Güvercin ve fare yemek martılar için yeni bir beslenme seçeneği değil, ancak genellikle kendi saldırılarını başlatmak yerine ölü hayvanları yemeği tercih ediyorlardı. Kuzey Londra’da yaşayan bir görgü tanığı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Gördüğümüz bu 'yamyam martılar' ürkütücü oyunlar oynamayı seviyor. Komşularımdan biri çatısındaki yavru bir kuşun, bir martı tarafından öldürüldüğüne şahit oldu. Bense her gün martıların diğer kuşları öldürdüğünü görüyorum. Korku filmi gibi görüntüler. Bir tanesinin fare yakaladığını gördüm ama mücadele sırasında fareyi su kanalına düşürdü. Son gördüğüm şey farenin yüzerek uzaklaşmaya çalışması oldu ama martı onu yeniden yakalayıp öldürdü. Kanalın bu bölümünde 6 yıldır yaşıyorum ve daha önce hiç görmediğim görüntülere şahit oldum."

#4
Foto - <p>KAN REVAN İÇİNDE BIRAKTI </p><p>Martıların, özellikle yavruları olduğu dönemde oldukça saldırgan oldukları biliyor. Geçtiğimiz günlerde Galler'de yaşayan Dave-Nicki Baker çifti de martılar yüzünden eve hapsolmalarıyla gündeme geldi. Her dışarı çıktıklarında gaga darbeleriyle aileye zarar vermeye çalışan martılardan korunmak için türlü türlü yollar arayan aile, bahçe şemsiyesinden süpürgeye kadar pek çok yola başvuruyor. Öyle ki martıların aileyi kan revan içinde bıraktığı bile oldu. Kızlarını okula götürmek için sabah dışarı çıkıp önce etrafı kontrol eden Baker ailesi, bahçe şemsiyesiyle siper alarak kızlarını arabaya bindirdiklerini söylüyor. Bahçelerini kullanamayan ve köpeklerini gezdirirken çok korktuklarını söyleyen Dave-Nicki Baker, yetkililerden yardım istese de bu sorunlarına bir çözüm bulunamadı. Çünkü Galler’de martılar ve yuvaları yasalar gereği koruma altında. Eğer yuvalarına ya da yumurtalarına zarar verirseniz ciddi miktarda para cezasını ödemek zorunda da kalabiliyorsunuz.</p>

KAN REVAN İÇİNDE BIRAKTI

Martıların, özellikle yavruları olduğu dönemde oldukça saldırgan oldukları biliyor. Geçtiğimiz günlerde Galler'de yaşayan Dave-Nicki Baker çifti de martılar yüzünden eve hapsolmalarıyla gündeme geldi. Her dışarı çıktıklarında gaga darbeleriyle aileye zarar vermeye çalışan martılardan korunmak için türlü türlü yollar arayan aile, bahçe şemsiyesinden süpürgeye kadar pek çok yola başvuruyor. Öyle ki martıların aileyi kan revan içinde bıraktığı bile oldu. Kızlarını okula götürmek için sabah dışarı çıkıp önce etrafı kontrol eden Baker ailesi, bahçe şemsiyesiyle siper alarak kızlarını arabaya bindirdiklerini söylüyor. Bahçelerini kullanamayan ve köpeklerini gezdirirken çok korktuklarını söyleyen Dave-Nicki Baker, yetkililerden yardım istese de bu sorunlarına bir çözüm bulunamadı. Çünkü Galler’de martılar ve yuvaları yasalar gereği koruma altında. Eğer yuvalarına ya da yumurtalarına zarar verirseniz ciddi miktarda para cezasını ödemek zorunda da kalabiliyorsunuz.

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