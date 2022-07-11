Böylesi hiç görülmedi! Şehrin göbeğinde 'yamyam martı' dehşeti

İstanbul'da Boğaz turlarının vazgeçilmezi olan martılar son günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya korku salmış durumda. Kana susamış martılar su kanalları boyunca yakaladıkları güvercinlere ve farelere saldırıyor! Hatta saldırdıkları zavallı güvercinleri gagalayıp öldürdükten sonra da kendilerine adeta ziyafet çektikleri görülüyor. Pandemi sonrası bu manzaraların çok arttığına dikkat çeken halk ne yapacağını şaşırdı.

CANLI CANLI YEDİLER!

Yiyecek kaynaklarının azalmasıyla birlikte karınlarını doyurmak için başka yollar arayan ve çete halinde dolaşan martılar önce en zayıf kuşları gözüne kestiriyor, sonra da onları diğer sürü üyelerinin olmadığı yere kadar takip ediyor. Yakaladıkları anda da kafalarını öldürene kadar gagalıyorlar. Bunun yanı sıra gözü dönmüş martılar, kanalların içerisindeki fareleri de avladıktan sonra acımasızca öldürüp yiyor. Bu sahnelere tanık olan turistler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.