'Burada bir şey yok' denilerek kuyuların betonla kapatıldığı kentte şok eden petrol gelişmesi
Yıllar önce 'Petrol yok' denilerek kuyuların kapatıldığı Adana'da yapılan arama çalışmalarından kötü haber geldi. İşte detaylar...
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Yıllar önce 'Petrol yok' denilerek kuyuların kapatıldığı Adana'da yapılan arama çalışmalarından kötü haber geldi. İşte detaylar...
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Adana ve Mersin illeri sınırlarında yer alan petrol arama ruhsatının süresinin tamamlandığını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, AR/TPO/K/O33-c2 pafta numaralı petrol arama ruhsatının geçerlilik süresi 10.04.2026 tarihinde bitti.
Uzun süre çalışmaların yapıldığı sahada herhangi bir petrol rezervine ulaşılamadı.
Türk Petrol Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında, şirketin bölgedeki mükellefiyetlerini yerine getirmemesinden etkilenenlerin zararları karşılanacak.
Oluşan hasar ve zararlara ait tazminat ödemeleri, şirketin idaredeki teminatı üzerinden gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin bugünden itibaren 1 yıl zarfında selahiyetli mahkemelerden kesinleşmiş karar alarak Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri önem arz ediyor. KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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