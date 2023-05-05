Böyle skandal görülmedi! CHP'nin seçim bürosunda çocuğa kaynar su işkencesi

Olay sonrasında AK Parti Orhangazi ilçe başkanı Gökhan Ulusu açıklama yaptı. ‘Orhangazi’mizde ne yazık ki vicdanları yaralayan, insanlık dışı bir olay gerçekleşmiştir.’ İfadelerini kullanan Ulusu; ‘CHP ve Millet İttifakı’nın seçim bürosunda CHP üyesi vicdan sahibi olmayan bir kişi tarafından 10 yaşındaki Suriyeli bir kardeşimizin üzerine kaynar su dökmek suretiyle yaralanmasına neden olmuştur. Olayın ilk anından itibaren AK Parti teşkilatları olarak konu ile yakından ilgilenip gerekli tedavilerin yapılması noktasında girişimlerde bulunduk. Hamdolsun çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Vücudunda 1.derece de yanık bulunmaktır. Adli süreci de yakından takip edeceğimizin bilinmesini isterim. Seçimlere az bir süre kala yaşanan bu olay Millet ittifakının insani değerlerden ne kadar uzak olduğunu ne yazık ki bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşanan olayı kınıyoruz. Ayrıca bu cani ve insanlık dışı olayın müsebbibini olan şahsın halen daha aynı seçim bürosunda Millet İttifakı tarafından korunup sahip çıkılmasını da ayrıca kınıyoruz. Biz; dili, dini, ırkı her ne olursa olsun, insani değerlerimizi korumalı ve saygı duymalıyız. Yunus Emre’nin dediği gibi “Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü” düsturu ile hareket ediyoruz. Yaşanan bu olayı bir kez daha kınıyor ve sonuna kadar da bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.’ dedi.