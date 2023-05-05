2023-05-05 16:24:01 Böyle skandal görülmedi! CHP'nin seçim bürosunda çocuğa kaynar su işkencesi
Olay, dün akşam saat 20:00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Horhor Caddesi üzerinde AK Parti’nin merkez seçim bürosunun bitişiğinde yer alan CHP merkez seçim bürosunda yaşandı. Alınan bilgiye göre; arkadaşları ile beraber iki partinin seçim bürosuna girip çıkan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Yazan El Yasin, AK Parti seçim bürosundan çıktıktan hemen sonra elinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının basılı olduğu rüzgar gülü ile CHP’nin seçim bürosuna girdi.