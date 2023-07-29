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Böyle ahlaksızlık görülmedi! Şu namussuzluğa bakın

2023-07-29 14:36:42
Böyle ahlaksızlık görülmedi! Şu namussuzluğa bakın

17 yaşındaki kız, cinsel ilişki vaadiyle sosyal medyadakileri buluşma noktasına çağırdı! Sevgilisiyle kurduğu oyun şeytanın aklına gelmez Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kız, dini nikahlı olduğu sevgilisiyle milleti cinsel ilişki vaadiyle kandırıyormuş. Uyguladıkları yöntemler ise şeytanın aklına gelmez. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 17 yaşındaki Kübra D., sosyal medyadan insanları cinsel ilişki vaadiyle kandırıp buluşma noktasına çağrıyormuş. 20 yaşındaki sevgilisi Kadir D. ise sanki bunları yakalamış gibi yapıp görüştüğü kişileri bıçakla tehdit edip, para ve cep telefonlarını gasbediyormuş.

#1
Foto - Böyle ahlaksızlık görülmedi! Şu namussuzluğa bakın

Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan çiftin, mağdurların bazılarına kredi çektirdiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kübra D. iddiaya göre sahte isimlerle sosyal medya üzerinden görüştüğü kişileri cinsel birliktelik yaşamak için önceden belirledikleri yerlere davet etti.

#2
Foto - Böyle ahlaksızlık görülmedi! Şu namussuzluğa bakın

Beraber oldukları sırada gelen Kadir D., mağdurlarla eşini yakalamış gibi yapıp, bıçakla ‘namus meselesi’ diyerek öldürmekle tehdit ederek, para karşılığında serbest bıraktı. Bazı mağdurlara kredi kartıyla para çektirdiği de iddia edilen Kadir D. hakkında Bismil Devlet Hastanesi’ne bacağından bıçaklanmış olarak başvuran L.K., şikayette bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürü de, olayla ilgili özel ekip kurdu.

#3
Foto - Böyle ahlaksızlık görülmedi! Şu namussuzluğa bakın

Ekipler, olayın olduğu yer ile hastane arasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve işyeri güvenlik kameralarını, cadde ile sokakların krokilerini belirledi. Çalışmada yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Kübra D. ile Kadir D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle yapılan aramada da olayda kullanılan 1 bıçak, 2 telefon ve 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

#4
Foto - Böyle ahlaksızlık görülmedi! Şu namussuzluğa bakın

Polis, L.K.’nin olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı ve ismini Eylül olarak bildiği Kübra D. ile görüşüp daha sonra Aşıklar Tepesi olarak bilinen yere gittiğini belirledi. İkili otomobildeyken bu sırada Kadir D.’nin geldiği, L.K.’yi otomobilden indirerek bacağından bıçakladığı, parasını ve cep telefonunu gasbettiği tespit edildi. Kadir K.’nin daha sonra otomobili çalıştırıp, L.K. ve Kübra D. ile yola çıktığı belirlendi. Kadir D.’nin önce Kübra D.’yi bıraktığı, bir süre sonra da kendisi indikten sonra otomobili L.K.’ye teslim ettiği saptandı. L.K.’nin yaralı halde hastaneye giderek tedavisinin ardından şikayetçi olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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