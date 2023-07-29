Böyle ahlaksızlık görülmedi! Şu namussuzluğa bakın

Polis, L.K.’nin olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı ve ismini Eylül olarak bildiği Kübra D. ile görüşüp daha sonra Aşıklar Tepesi olarak bilinen yere gittiğini belirledi. İkili otomobildeyken bu sırada Kadir D.’nin geldiği, L.K.’yi otomobilden indirerek bacağından bıçakladığı, parasını ve cep telefonunu gasbettiği tespit edildi. Kadir K.’nin daha sonra otomobili çalıştırıp, L.K. ve Kübra D. ile yola çıktığı belirlendi. Kadir D.’nin önce Kübra D.’yi bıraktığı, bir süre sonra da kendisi indikten sonra otomobili L.K.’ye teslim ettiği saptandı. L.K.’nin yaralı halde hastaneye giderek tedavisinin ardından şikayetçi olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.