2023-07-29 14:36:42 Böyle ahlaksızlık görülmedi! Şu namussuzluğa bakın
17 yaşındaki kız, cinsel ilişki vaadiyle sosyal medyadakileri buluşma noktasına çağırdı! Sevgilisiyle kurduğu oyun şeytanın aklına gelmez Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kız, dini nikahlı olduğu sevgilisiyle milleti cinsel ilişki vaadiyle kandırıyormuş. Uyguladıkları yöntemler ise şeytanın aklına gelmez. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 17 yaşındaki Kübra D., sosyal medyadan insanları cinsel ilişki vaadiyle kandırıp buluşma noktasına çağrıyormuş. 20 yaşındaki sevgilisi Kadir D. ise sanki bunları yakalamış gibi yapıp görüştüğü kişileri bıçakla tehdit edip, para ve cep telefonlarını gasbediyormuş.