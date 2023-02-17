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Yaşam
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Bölgede yarıklar oluştu! O ilimizde suyun rengi bu hale geldi

2023-02-17 20:02:28
Bölgede yarıklar oluştu! O ilimizde suyun rengi bu hale geldi

Depremin ardından bazı bölgelerde yarıklar oluştu, suların rengi değişti.

#1
Foto - Bölgede yarıklar oluştu! O ilimizde suyun rengi bu hale geldi

Hatay’ın Erzin ilçesinde, depremler nedeniyle şifalı olarak bilinen suların debisinin yükseldiği, yerleşim yerindeki obruklarda biriken suyun renginin ise değiştiği gözlendi.

#2
Foto - Bölgede yarıklar oluştu! O ilimizde suyun rengi bu hale geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Hatay'a büyük zarar verdi. Şehir genelinde ve birçok ilçede çok sayıda bina çöktü.

#3
Foto - Bölgede yarıklar oluştu! O ilimizde suyun rengi bu hale geldi

Hiçbir yapının yıkılmadığı Erzin ilçesinde ise Gökgöl yerleşim yerinde bulunan obruklarda suyun rengi değişti, topraklarda yer yer yarıklar oluştu.

#4
Foto - Bölgede yarıklar oluştu! O ilimizde suyun rengi bu hale geldi

Başlamış Mahallesi'nde kükürtlü olarak akan, sağlık açısından önemli ve turizm geliri de bulunan suların debisinde de yükselmeler meydana geldiği gözlendi.

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