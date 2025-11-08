Bize ilave güç: Muşmulanın faydaları say say bitmiyor! Prof. Dr.: Metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor detoks etkisi gösteriyor

MUŞMULA ÇAY TARİFİ Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan muşmula aynı zamanda detoks etkisiyle dikkat çekiyor. Faydalarıyla ön plana çıkan muşmula bu mevsimin vazgeçilmez meyveleri arasında yerini alıyor. Kabızlığı önlemesiyle bilinen muşmula alternatif tıpta da sıkça kullanılıyor. Muşmula meyvesi detoks etkisiyle bu mevsimin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Diyet yapanların sık sık tercih ettiği bu meyve faydalı etkileriyle alternatif tıpta da sıkça kullanılıyor. Kabızlığı önlemeden öksürük semptomlarını azaltmaya kadar birçok faydasıyla ön plana çıkan muşmula meyvesini çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. MUŞMULA , DÖNGEL, YENİ DÜNYA, EZGİL Bilimsel adı Mespilus germanica olan muşmula, halk arasında döngel, yeni dünya, ezgil ve beşbıyık gibi farklı isimlerle de anılıyor. Bu meyve gülgillerin bir alt türü olan Amygdaloideae familyasına aittir. Kahverengi-turuncu bir görünümü olan muşmula elmayı andırıyor. Kendine has bir aroması olan muşmula damaklarda genellikle tatlı, biraz ekşi ve baharatlı bir tat bırakıyor. MUŞMULANIN FAYDALARI NELERDİR? Muşmulanın insan vücudunun daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına destek olan birçok faydası vardır. Bu olumlu etkiler bağışıklık sisteminden boşaltım sistemine kadar vücudun birçok farklı noktasındadır. Sonbaharın besin değeri yüksek meyvelerinden biri olan muşmula, içerdiği lif, vitamin ve minerallerle tam bir şifa deposudur. Özellikle pektin, polifenol ve flavonoid bakımından zengin olması sayesinde sindirimden bağışıklığa kadar birçok alanda vücuda destek olur. Muşmuladaki pektin lifi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Vücudun su tutma kapasitesini artıran bu lif, sindirim sisteminin daha dengeli çalışmasını sağlar.