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Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler!

2021-03-04 18:56:29
Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir askeri helikopter düştü. Kazada 9 askerimiz şehit olurken 4 asker yaralandı.

#1
Foto - Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

#2
Foto - Bakanlık'tan yapılan açıklamada,

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

#3
Foto - Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#4
Foto -

"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

#5
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#6
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#7
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#8
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#9
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#10
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#11
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#12
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#13
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#14
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#15
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

#16
Foto - İşte olay yerinden ilk görüntüler...

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

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