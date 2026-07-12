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Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

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Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

İstanbul'da "Geleceğe İz Bırak-Orman Buluşması" etkinliği düzenlendi.

#1
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle Belgrad Ormanı'nda "Geleceğe İz Bırak-Orman Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

#2
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ve beraberindekiler ormanda 6 kilometrelik parkurda yürüdü.

#3
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Yürüyüşün ardından Vali Gül ve Vakıf Başkanı Ağırbaş konuşma yaptı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul'un yeşiline ve mavisine sahip çıktıklarını belirterek, doğal alanların gelecek nesillere aktarılabilmesi için korunması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Vatandaşlardan piknik ve doğa ziyaretlerinin ardından çöplerini yanlarında götürmelerini isteyen Ağırbaş, ormanların, denizlerin ve diğer doğal alanların ortak kullanım yerleri olduğunu, herkesin bu alanları temiz tutma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul Valiliği işbirliğiyle kentin 39 ilçesinde çevre ve sıfır atık temalı programlar düzenlemeyi sürdüreceklerini belirten Ağırbaş, desteklerinden dolayı İstanbul Valisi Davut Gül ile eşi Gülden Gül'e teşekkür etti.

#5
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

İstanbul Valisi Davut Gül de Sıfır Atık Vakfının temel anlayışının israfı önlemek olduğunu vurgulayarak, bu yaklaşımın yalnızca tüketim ürünleriyle sınırlı olmadığını, doğal kaynakların da aynı bilinçle korunması gerektiğini kaydetti.

#6
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Çocukların israfın sonuçlarını en iyi kavrayan kesim olduğunu aktaran Gül, doğal kaynakların bilinçsiz tüketilmesi, çevrenin kirletilmesi ve orman yangınlarının, gelecek nesillerin bugün sahip olunan doğal güzelliklerden mahrum kalmasına yol açacağını söyledi. - Ormanların korunmasında sıfır atığın önemi Vali Gül, ormanların korunması, bilinçli kullanılması, ağaçlandırma çalışmalarının artırılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasının sıfır atık anlayışının önemli unsurları olduğunu dile getirdi.

#7
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Vakfın başlattığı, İstanbul Valiliğinin destek verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen çalışmalar sayesinde İstanbul'un bu yıl ilk kez "Sıfır Atığın Başkenti" ünvanını kazandığını belirten Gül, bu başarının festival, forum ve çeşitli etkinliklerle görünür hale geldiğini aktardı. Vali Gül ve Ağırbaş, konuşmaların ardından sahnede çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programın sonunda gazetecilere açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğin birden fazla amaca hizmet ettiğini dile getirerek, her yaştan vatandaşın bir araya gelmesinin aile bağlarının güçlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

#8
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Gül, alanda vatandaşların spor yaptıklarını anlatarak, "Başta obeziteyle mücadele olmak üzere burada yürüyüş yapılması, spor yapılması çok kıymetli." dedi. Etkinliğin alanda piknik yapan vatandaşları aynı sofrada buluşturduğunu ifade eden Gül, programın aynı zamanda toplumda sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti. Vali Gül, başta Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde sıfır atığın her geçen gün geliştiğini görüyoruz. Sıfır atıkla ilgili bugünümüz dünden daha iyi. Buna eminiz ama yarınımız da bugünden daha güzel olacak." diye konuştu.

#9
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağırbaş da İstanbul Valiliği işbirliğinde geçen ay düzenlenen Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'nin ardından bir etkinliği daha başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan Sıfır Atık hareketi Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Gittiğimiz her yerde sıfır atığı, Türkiye'yi anlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya ifade ettiği küresel adalet çağrısını gittiğimiz bütün platformlarda dile getiriyoruz." şeklinde konuştu.

#10
Foto - Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Daha yaşanabilir ve daha adil bir dünya için ortak akıl ve işbirliğiyle hareket edilmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Ağırbaş, bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Programa, Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

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