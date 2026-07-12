Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması...

Gül, alanda vatandaşların spor yaptıklarını anlatarak, "Başta obeziteyle mücadele olmak üzere burada yürüyüş yapılması, spor yapılması çok kıymetli." dedi. Etkinliğin alanda piknik yapan vatandaşları aynı sofrada buluşturduğunu ifade eden Gül, programın aynı zamanda toplumda sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti. Vali Gül, başta Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde sıfır atığın her geçen gün geliştiğini görüyoruz. Sıfır atıkla ilgili bugünümüz dünden daha iyi. Buna eminiz ama yarınımız da bugünden daha güzel olacak." diye konuştu.