TBMM, bombalar altında demokrasiye sahip çıktı: Hain saldırıdan tam 10 yıl geçti

Genel Kurul darbe girişimine meydan okudu! Eski TBMM Başkanı Kahraman başkanlığında açılan Genel Kurulda, farklı partilerden milletvekilleri FETÖ'nün bombardımanı altında tek ses oldu. Genel Kurul yine açılmıştı ama bu seferki gündem diğerlerinden çok farklı oldu. Sadece gündem değil, milletvekillerinin kılık kıyafeti de farklıydı. Siyah ve lacivert gibi koyu renkli takım elbiselerle Genel Kurul'a gelen milletvekilleri o gece üstlerini değiştirmeye fırsat bulamadı. Milletvekillerinin bir kısmı tişörtle gelmek durumunda kaldı. Meclis her açıdan ilki yaşıyordu, öyle ki Katip Üyeler Sema Kırcı ile Ömer Serdar, Başkanlık Divanına doğru yöneldiğinde, Kahraman, Katip Üyeler yerine AK Parti, CHP ve MHP Grup başkanvekillerinin divana oturmasını istedi. Kahraman'ın bu daveti üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hiç düşünmeden Divan'da oturmak için hareketlendi ancak Özel, tişörtle gelmişti ve üzerinde ceket yoktu. Özel, AK Parti'li Ahmet Gündoğdu'nun verdiği ceketle Katip Üyelerin yerine otururken "Milli Görüş ceketini bana da giydirdiniz sonunda" ifadesiyle arkadaşlarına takıldı. Milli iradenin coşkusu o gece her şeyin önüne geçti. Milletvekilleri her şey bir tarafa bırakılarak sadece darbenin bertaraf edilmesine odaklandı. Meclis Genel Kurulu o gece parlamento muhabirlerine de açılmıştı. Normal şartlarda sadece mevcut milletvekillerinin girebildiği Genel Kurula AA muhabirlerinin de aralarında bulunduğu bazı basın mensupları girmişti. Gazeteciler, orada olup bitenleri, milletvekillerinin konuşmalarını ve atılan bombaları haber merkezlerine göndererek kamuoyunu bilgilendiriyordu.