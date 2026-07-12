TBMM, bombalar altında demokrasiye sahip çıktı: Hain saldırıdan tam 10 yıl geçti

Darbeciler, helikopterle asker indirmeye çalıştı! Darbeciler, saat 05.11'den sonra helikopterlerle TBMM Tören Alanı'na asker indirmeye çalıştı. Ancak Meclis güvenlik güçleri, darbeci askerlerle çatışarak, onların külliye içerisine inmesine izin vermedi. Sığınakta, ertesi gün açılacak Genel Kurul'da okunması planlanan ve 4 partinin ortaklaşa imzalayacağı deklarasyonun yazımı gündeme geldi. Deklarasyon, hazırlanan bir odada iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarafından birlikte kaleme alındı. İsmail Kahraman, bakanlar ve milletvekilleri, sığınakta sürekli olarak darbe girişiminin akıbeti hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sabaha karşı darbe girişiminin püskürtüldüğü haberi ulaşınca da kontrollü olarak yukarıya çıkıldı. TBMM, çalışmalarına ara vermeden devam etti, 16 Temmuz itibarıyla yaralarını sarmaya başladı. Eski TBMM Başkanı Kahraman'ın başkanlığında saat 17.00'de olağanüstü toplanan Genel Kurul'da, sığınakta hazırlanan ve 4 partinin ortaklaşa imzaladığı deklarasyon okundu. Eski Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, yaptıkları konuşmalarla darbeye karşı tek ses oldu. Böylece milletvekilleri, başarılı olsaydı sonuçları çok kötü olabilecek darbe girişiminde çok önemli bir sınav vererek, Meclisine ve milli iradeye sahip çıktı, darbenin püskürtülmesinde söz sahibi oldu.