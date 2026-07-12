Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

Siyah maskeli gizemli adamın Hamaney'in cenazesinde bulunması herkesin aklına ''Kim bu?'' sorusunu getirdi. Bazıları İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in en sonunda halkın karşısına çıktığını iddia etti. Fakat bu kişi İran International'ın haberine göre, bunun Ali Hamaney'in en büyük torunu Muhammed Cevad Hamaney'di.