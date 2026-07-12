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Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

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Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

Küresel eşkıya ABD ve terör rejimi İsrail saldırılarının ilk gününde öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli adamın kim olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

Orta Doğu'da tansiyonu zirveye çıkaran ABD, İran, İsrail savaşının ilk gününde öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi.

#2
Foto - Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

Törende bir kişi oldukça dikkat çekti. Bu kişi maske takarak yüzünü saklayan biriydi.

#3
Foto - Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

Siyah maskeli gizemli adamın Hamaney'in cenazesinde bulunması herkesin aklına ''Kim bu?'' sorusunu getirdi. Bazıları İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in en sonunda halkın karşısına çıktığını iddia etti. Fakat bu kişi İran International'ın haberine göre, bunun Ali Hamaney'in en büyük torunu Muhammed Cevad Hamaney'di.

#4
Foto - Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

ABD istihbarat raporlarına göre, Cevad Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in düzenlediği ve 86 yaşındaki Ali Hamaney'i öldüren, Mücteba Hamaney'i de ağır şekilde yaralayan hava saldırılarında ağır şekilde yaralanmış ve yüzünde ciddi yanıklar oluşmuştu.

#5
Foto - Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

Habere göre Cevad Hamaney, Ali Hamaney'in yaklaşık 1965 yılında doğan en büyük oğlu Mustafa Hamaney'in oğluydu.

#6
Foto - Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli

Suikasta kurban giden dini lider için dua edenler arasında ön sırada yer alan kişi, beyzbol şapkası takarken siyah bir maske de kullanmıştı.

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