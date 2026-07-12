Kim olduğu belli oldu! Hamaney’in cenazesinde gizemli maskeli
Küresel eşkıya ABD ve terör rejimi İsrail saldırılarının ilk gününde öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli adamın kim olduğu ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel eşkıya ABD ve terör rejimi İsrail saldırılarının ilk gününde öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli adamın kim olduğu ortaya çıktı.
Orta Doğu'da tansiyonu zirveye çıkaran ABD, İran, İsrail savaşının ilk gününde öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi.
Törende bir kişi oldukça dikkat çekti. Bu kişi maske takarak yüzünü saklayan biriydi.
Siyah maskeli gizemli adamın Hamaney'in cenazesinde bulunması herkesin aklına ''Kim bu?'' sorusunu getirdi. Bazıları İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in en sonunda halkın karşısına çıktığını iddia etti. Fakat bu kişi İran International'ın haberine göre, bunun Ali Hamaney'in en büyük torunu Muhammed Cevad Hamaney'di.
ABD istihbarat raporlarına göre, Cevad Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in düzenlediği ve 86 yaşındaki Ali Hamaney'i öldüren, Mücteba Hamaney'i de ağır şekilde yaralayan hava saldırılarında ağır şekilde yaralanmış ve yüzünde ciddi yanıklar oluşmuştu.
Habere göre Cevad Hamaney, Ali Hamaney'in yaklaşık 1965 yılında doğan en büyük oğlu Mustafa Hamaney'in oğluydu.
Suikasta kurban giden dini lider için dua edenler arasında ön sırada yer alan kişi, beyzbol şapkası takarken siyah bir maske de kullanmıştı.
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