120 bin lira maaşla işçi bulamıyorlar! Kendi işlerini hallediyorlar!
120 bin lira maaşla işçi bulamıyorlar! Kendi işlerini hallediyorlar!

Patnos ilçesinde küçükbaş besiciliği yapan çiftçiler, sezonluk 100-120 bin TL'ye kadar çıkan ücretlere rağmen çoban bulamamaktan şikayet ediyor.

Hayvancılığın yaygın olduğu güneydoğu illerinde bahar geldi, doğa canlanıyor. Bahar aylarına girilmesiyle Ağrı'daki yaylalarda hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, sürülerini doğaya salmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda son yıllarda artan çoban sıkıntısı, Ağrılı çiftçileri de etkiliyor.

Havaların ısınmasıyla sürüler yaylalara çıkarılırken birçok besici, hayvanlarını otlatacak deneyimli çoban bulmakta zorluk çekiyor. Yüksek maaş teklif edilmesine rağmen çoban sayısı her geçen yıl azalıyor. Bu nedenle kimi köylü de maliyetler nedeniyle sürülerini kendi imkânlarıyla otlatmak zorunda kalıyor.

GENÇLER SICAK BAKMIYOR Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yaylada kalan çobanlar, zorlu arazi şartları, çamurlu yollar ve dere geçişleriyle mücadele ediyor. Özellikle gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi, bölgede çoban ihtiyacını artırıyor.

120 BİN TL'YE ÇALIŞACAK ÇOBAN YOK Çoban bulamadıkları için ailesine hayvan bakımında yardımcı olan Menekşe Sevinç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevinç, 120 bin TL maaş tekliflerinin bile insanları cezbettmemesinden yakındı. Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde 100-120 bin lira arasında sezonluk ücret teklif etmemize rağmen çoban bulmak çok zor. Eskiden gençler bu işi yapıyordu, şimdi kimse yaylaya çıkmak istemiyor. Mecburen sürüyü tek başımıza otlatıyoruz. Sabah erkenden çıkıp akşama kadar dağda kalıyoruz. Hem yorucu hem de kalabalık sürülerde tek başına yetişmek zor oluyor.

"GENÇLER ŞEHİR HAYATINI TERCİH EDİYOR" Gençler şehir hayatını tercih ediyor. Çobanlık zor ve emek isteyen bir iş olduğu için yapan kişi sayısı her yıl azalıyor. Hayvancılığa destek artarsa ve çobanlara özel teşvik verilirse bu meslek yeniden cazip hale gelebilir."

