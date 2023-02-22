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Sağlık
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Bir kutu ilaca bedel çorba

2023-02-22 01:07:59
Bir kutu ilaca bedel çorba

Oldukça ucuz ve tam bir şifa kaynağı olan pırasa ile yapılan çorba ilaçları gölgede bırakıyor.

#1
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

Pırasa sağlıklı ve bol vitaminli bir kış çorbasıdır. Özellikle bağışıklık sistemi düşen hastalar bu çorbayı tüketmeli.

#2
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

Bal kabağı, zencefil ve kerevizle şifa deposu olan bu çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...

#3
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

Pırasa çorbası farklı sebzelerle zenginleşiyor. Bağışıklığı güçlendirirken ödem attıran bu çorbayı içenler tadına bayılıyor. Peki bu şifalı çorba nasıl yapılır? İşte yanıtı...

#4
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

Pırasa çorbası için malzemeler; 4 parça bal kabağı 1 pırasa 1 havuç 1 küçük boy kereviz 1 patates

#5
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

Pırasa çorbası için malzemeler; 4 parça bal kabağı 1 pırasa 1 havuç

#6
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

1 küçük boy kereviz 1 patates 1 soğan 1 kırmızı kapya biber

#7
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

1 dilim taze zencefil 2 sarımsak Karabiber Tuz

#8
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

Tarif: Zeytinyağında tüm sebzeleri yumuşayana kadar kavurun.

#9
Foto - Bir kutu ilaca bedel çorba

Tavuk suyunu ekleyip pişirin ve en son isterseniz krema ekleyip ocağın altını kapatın.

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