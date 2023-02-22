2023-02-22 01:07:59 Bir kutu ilaca bedel çorba
Oldukça ucuz ve tam bir şifa kaynağı olan pırasa ile yapılan çorba ilaçları gölgede bırakıyor.
Oldukça ucuz ve tam bir şifa kaynağı olan pırasa ile yapılan çorba ilaçları gölgede bırakıyor.
Pırasa sağlıklı ve bol vitaminli bir kış çorbasıdır. Özellikle bağışıklık sistemi düşen hastalar bu çorbayı tüketmeli.
Bal kabağı, zencefil ve kerevizle şifa deposu olan bu çorba nasıl yapılır? İşte tarifi...
Pırasa çorbası farklı sebzelerle zenginleşiyor. Bağışıklığı güçlendirirken ödem attıran bu çorbayı içenler tadına bayılıyor. Peki bu şifalı çorba nasıl yapılır? İşte yanıtı...
Pırasa çorbası için malzemeler; 4 parça bal kabağı 1 pırasa 1 havuç 1 küçük boy kereviz 1 patates
Pırasa çorbası için malzemeler; 4 parça bal kabağı 1 pırasa 1 havuç
1 küçük boy kereviz 1 patates 1 soğan 1 kırmızı kapya biber
1 dilim taze zencefil 2 sarımsak Karabiber Tuz
Tarif: Zeytinyağında tüm sebzeleri yumuşayana kadar kavurun.
Tavuk suyunu ekleyip pişirin ve en son isterseniz krema ekleyip ocağın altını kapatın.
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