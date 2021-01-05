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Bir ilde koronavirüs haritası tamamen maviye döndü

2021-01-05 14:43:33
Bir ilde koronavirüs haritası tamamen maviye döndü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de önemli tedbirlere imza atılıyor.

#1
Foto - Bu son tedbirlerin ardından bazı illerimizden güzel haberler gelmeye başladı.

Bu son tedbirlerin ardından bazı illerimizden güzel haberler gelmeye başladı.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van’daki korona virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte geçtiğimiz günlerde kırmızıdan yeşile dönerken, seyrin olumlu devam etmesiyle bu kez risk haritası maviye boyandı.

Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van’daki korona virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte geçtiğimiz günlerde kırmızıdan yeşile dönerken, seyrin olumlu devam etmesiyle bu kez risk haritası maviye boyandı.

#3
Foto - Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımının azaldığı dikkat çekerken, il merkezindeki yeşil nokta sayısının da azaldığı görüldü.

Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımının azaldığı dikkat çekerken, il merkezindeki yeşil nokta sayısının da azaldığı görüldü.

#4
Foto - Korona virüs yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle kent merkezi daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

Korona virüs yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle kent merkezi daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

#5
Foto - Korona virüs yayılımın en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme genel kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü. Eylül ayında Türkiye’de en kötü iller arasında olan Van, yeni kısıtlamalarla en iyi iller arasına girmeyi başardı. Şehirde karantina kurallarına istemsiz bir şekilde uyamayan evsiz 700 kişi yurtlara yerleştirildi.

Korona virüs yayılımın en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme genel kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü. Eylül ayında Türkiye’de en kötü iller arasında olan Van, yeni kısıtlamalarla en iyi iller arasına girmeyi başardı. Şehirde karantina kurallarına istemsiz bir şekilde uyamayan evsiz 700 kişi yurtlara yerleştirildi.

#6
Foto - İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle eylül ayının başında Van ilinin Türkiye’de durumu en ciddi ve en riskli kentlerin başında geldiğini anımsatan Vali Bilmez, “Sağlık Bakanlığımızla Van’da yapılan toplantı sonucunda bize verilen talimatlar doğrultusunda alınan tedbirler, kurulan kriz merkezi, çağrı merkezi ve filyasyon ekiplerin sayısını artırılarak zamanında hızlı bir şekilde testlerin sonuçlarının alınması, filyasyona gidilmesi vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uyması sayesinde en kötü iller arasından, en iyi iller arasına girdik. Bu süre zarfında gece, gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza tüm Van halkı adına teşekkür ediyorum. Kurallara uyması için çaba gösteren tüm Van halkına da teşekkür ediyorum. Bizim gevşemememiz lazım, tedbirlere aynen devam etmemiz gerekiyor. Özellikle de mesafe, temizlik ve maske konusunda aynı hassasiyeti göstermeye devam etmemiz lazım” diye konuştu.

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle eylül ayının başında Van ilinin Türkiye’de durumu en ciddi ve en riskli kentlerin başında geldiğini anımsatan Vali Bilmez, “Sağlık Bakanlığımızla Van’da yapılan toplantı sonucunda bize verilen talimatlar doğrultusunda alınan tedbirler, kurulan kriz merkezi, çağrı merkezi ve filyasyon ekiplerin sayısını artırılarak zamanında hızlı bir şekilde testlerin sonuçlarının alınması, filyasyona gidilmesi vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uyması sayesinde en kötü iller arasından, en iyi iller arasına girdik. Bu süre zarfında gece, gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza tüm Van halkı adına teşekkür ediyorum. Kurallara uyması için çaba gösteren tüm Van halkına da teşekkür ediyorum. Bizim gevşemememiz lazım, tedbirlere aynen devam etmemiz gerekiyor. Özellikle de mesafe, temizlik ve maske konusunda aynı hassasiyeti göstermeye devam etmemiz lazım” diye konuştu.

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