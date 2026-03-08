  • İSTANBUL
Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, açık açık tehdit etti: Kolay bir av değiliz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, açık açık tehdit etti: Kolay bir av değiliz

Bölgede kendilerini de hedef alan saldırıların başlamasından bu yana ilk kez sessizliğini bozan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, İran'a "Kolay av değiliz" mesajı gönderdi. Al Nahyan, ülkenin şu anda "savaş zamanında" olduğunu belirtti ve BAE'nin güvenliğini sağlamak için tüm sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi. Şeyh Al Nahyan, "BAE kalın derili ve sert etlidir." diyerek saldırılara dirençli olduklarını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bölgede kendilerini de hedef alan çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu. Al Nahyan, ülkenin şu anda "savaş zamanında" olduğunu belirterek BAE'nin güvenliğini sağlamak için tüm sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi.

Abu Dabi'de saldırılarda yaralanan kişilerle bir araya gelen Al Nahyan'ın açıklamaları, devlet televizyonu Abu Dabi TV tarafından yayımlandı. BAE lideri, ülkesinin hem vatandaşlarını hem de ülkede yaşayan yabancıları korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

BAE'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Al Nahyan, devletin önceliğinin ülke güvenliği olduğunu ifade ederek şu mesajı verdi: "Ülkemize, halkımıza ve burada yaşayan herkese karşı görevimizi yerine getireceğiz."

Açıklamasında dikkat çeken bir benzetme de kullanan Al Nahyan, BAE'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "BAE kalın derili ve sert etlidir. Kolay bir av değiliz."

