Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olan ülke, açık açık tehdit etti: Kolay bir av değiliz

Bölgede kendilerini de hedef alan saldırıların başlamasından bu yana ilk kez sessizliğini bozan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, İran'a "Kolay av değiliz" mesajı gönderdi. Al Nahyan, ülkenin şu anda "savaş zamanında" olduğunu belirtti ve BAE'nin güvenliğini sağlamak için tüm sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi. Şeyh Al Nahyan, "BAE kalın derili ve sert etlidir." diyerek saldırılara dirençli olduklarını vurguladı.