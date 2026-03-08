Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..

Bu çatışmaların tarihi, 1893’te sömürgeci İngiltere’nin Hindistan Temsilcisi Moltimer Durand ve Afgan Emiri Abdurrahman Han arasında imzalanan anlaşmadan dolayı Durand hattı olarak bilinen bölgede başlıyor. Bu sınır, Taliban’ın en büyük destekçisi olan Peştunların yaşadığı toprakları ikiye bölüyor ve bu da bölgeyi daha hassas hale getiriyor. Pakistan’ın kabul ettiği sınırı, Afganistan kendisine sömürgeciler tarafından dayatılmış olarak görüyor.