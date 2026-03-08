Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..
Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte İslam ülkeleri yalnızca başsız kalmadı, aynı zamanda emperyalistler tarafından birbirlerine düşman edildiler. İngilizlerin çizdiği sınırlar yüzünden 19’uncu yüzyılın sonundan beri birbiriyle savaşan Pakistan ve Afganistan bu düşmanlığın en somut örneklerinden ikisi oldular. Zira 21 Şubat 2026’da başlayan son savaşta toplam ölü sayısı 600’ü aştı… İsrail ve Amerika gibi İslam düşmanları, Arap ülkelerini sömürüp, boyun eğmeyen Müslümanları katlederken, iki İslam ülkesinin düşmana karşı birleşmeden kendi aralarında kan dökmesi vicdanları sızlatıyor.