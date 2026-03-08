  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..

Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte İslam ülkeleri yalnızca başsız kalmadı, aynı zamanda emperyalistler tarafından birbirlerine düşman edildiler. İngilizlerin çizdiği sınırlar yüzünden 19’uncu yüzyılın sonundan beri birbiriyle savaşan Pakistan ve Afganistan bu düşmanlığın en somut örneklerinden ikisi oldular. Zira 21 Şubat 2026’da başlayan son savaşta toplam ölü sayısı 600’ü aştı… İsrail ve Amerika gibi İslam düşmanları, Arap ülkelerini sömürüp, boyun eğmeyen Müslümanları katlederken, iki İslam ülkesinin düşmana karşı birleşmeden kendi aralarında kan dökmesi vicdanları sızlatıyor.

1
#1
Foto - Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..

Uzun süredir Afganistan- Pakistan arasındaki gerilim, geçtiğimiz haftadan itibaren sıcak çatışmalarla devam ediyor.

#2
Foto - Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..

Pakistan, 21 Şubat’tan 6 Mart’a kadar en az 464 Taliban üyesini öldürdüğünü ve 665 Taliban üyesini de yaraladığını açıkladı. Pakistan enformasyon bakanı ayrıca 188 Taliban karakolunun imha edildiğini, 31 karakolun ele geçirildiğini ve 192 tank ile zırhlı aracın yok edildiğini iddia etti.

#3
Foto - Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..

Taliban ise geçtiğimiz günlerde 10 Pakistan karakolunu ele geçirdiğini, bir tankı imha ettiğini, 150’den fazla Pakistan askerini öldürdüğünü ve 200 kişiyi yaraladığını, yalnızca 28 askerinin öldüğünü, Pakistan’a ait 5 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti. Afganistan’da sivillerin de hayatını kaybettiği biliniyor.

#4
Foto - Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..

Bu çatışmaların tarihi, 1893’te sömürgeci İngiltere’nin Hindistan Temsilcisi Moltimer Durand ve Afgan Emiri Abdurrahman Han arasında imzalanan anlaşmadan dolayı Durand hattı olarak bilinen bölgede başlıyor. Bu sınır, Taliban’ın en büyük destekçisi olan Peştunların yaşadığı toprakları ikiye bölüyor ve bu da bölgeyi daha hassas hale getiriyor. Pakistan’ın kabul ettiği sınırı, Afganistan kendisine sömürgeciler tarafından dayatılmış olarak görüyor.

#5
Foto - Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..

Bölgedeki gerilim, 21 Şubat’ta Pakistan’ın, Taliban’ın Pakistan kolu Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) kamplarını hava kuvvetleriyle vurması ve Afganistan’ın da sınır karakollarına saldırılar düzenleyerek karşılık vermesiyle açık bir savaşa dönüştü. Bundan sadece bir hafta sonra ABD ve İsrail’in İran’a saldırı başlatmasıyla bu savaş daha ‘dikkat çekici’ hale geldi.

#6
Foto - Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Afganistan Pakistan sinirini tanımalı..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
