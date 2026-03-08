Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

CİRİT Lazer Güdümlü Füze, kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yeni nesil füze olan CİRİT, güdümsüz 2,75” roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanırken, 8 kilometre menzili bulunuyor. Gece ve gündüz operasyon yapabilecek ALPAGUT, 60 kilometrelik menziliyle hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturuyor.