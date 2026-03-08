Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız
Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte gözler Türkiye’nin caydırıcı füze kapasitesine çevrilirken, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen envanterin detayları stratejik dengeleri yeniden belirliyor. 561 kilometreyi aşan menziliyle hipersonik hızlara ulaşan Tayfun’dan, nokta atışı yapan Bora ve Kara Atmaca’ya kadar Türkiye’nin her türlü hava koşulunda vurucu gücü en üst seviyeye ulaştı. Karadan denize, havadan satha kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu devasa envanter, Türkiye’yi bölgesel bir savunma kalkanı haline getirmiş durumda.