  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
100’den fazla İranlı diplomat götürüldü! Tabutlarla ayrıldılar: Öyle bir “Rusya” iddiası var ki... Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!.. Zam yapılmayacağı açıklanmıştı! Emekli bayram ikramiyesinde herkesi ters köşe yapan iddia Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına “Sakın tüketmeyin” uyarısı yapıyor Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın! Doğada bedava yetişiyor, bağışıklık sistemine çelikten zırh örüyor!Rusların yüzyıllardır sır gibi sakladığı meyve, Anadolu’da keşfedilmeyi bekliyor İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi Kenan ‘Yıldız’laştı, Juventus haftalar sonra galip geldi Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız Benzin ve motorine zam geliyor!
Gündem
19
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte gözler Türkiye’nin caydırıcı füze kapasitesine çevrilirken, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen envanterin detayları stratejik dengeleri yeniden belirliyor. 561 kilometreyi aşan menziliyle hipersonik hızlara ulaşan Tayfun’dan, nokta atışı yapan Bora ve Kara Atmaca’ya kadar Türkiye’nin her türlü hava koşulunda vurucu gücü en üst seviyeye ulaştı. Karadan denize, havadan satha kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu devasa envanter, Türkiye’yi bölgesel bir savunma kalkanı haline getirmiş durumda.

1
#1
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

İran ve İsrail arasındaki son çatışmalar sonrası ülkelerin hava savunma sistemleri ve füze kapasiteleri yeniden gündeme geldi. Türkiye ise geliştirdiği milli füzeler ile caydırıcılık gücünü artırıyor. İşte merak edilen milli füze sistemleri ve özellikleri...

#2
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

TAYFUN: 280+ km menzile sahip. Hipersonik hızlara ulaşabiliyor. Hava savunma sistemlerine yakalanmadan görev yapabiliyor. Gece-gündüz tüm hava koşullarında kullanılabiliyor.

#3
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

BORA: 280 km menzil. Parçacık etkili tahrip başlığı taşıyor. Hedefleri arasında radar mevzileri, hava savunma sistemleri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler ve komuta merkezleri bulunuyor. Doğruluk değeri (CEP) 10 metre.

#4
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

TRG-300 KAPLAN: Blok I konfigürasyonu 30-120 km, Blok II versiyonu ise 20-90 km menzile sahip. 300 mm çapında, 585-670 kg ağırlığında. Güdüm sistemi küresel konumlama destekli ataletsel navigasyon. Harp başlığı 105-190 kg.

#5
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

TRG-230: 20-70 km menzilli. Sabit kara hedefleri, personel yığınağı ve radar mevzileri üzerinde yüksek hassasiyet sağlıyor. Lazer arayıcı başlıkla nokta vuruş kabiliyeti kazanabiliyor.

#6
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

TRG-122: 18-30 km menzil. 122 mm çapında, 76 kg ağırlığında. Yaklaşmalı ve çarpma tapasıyla donatılmış. CEP değeri 15 metreye kadar düşebiliyor. 13 kg harp başlığına sahip.

#7
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

TRG-107: Kısa menzilli, geniş alan baskısı sağlayan roket sistemi. Gece-gündüz ve tüm hava koşullarında kullanılabiliyor.

#8
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

TRLG-230: Lazer güdümlü, 70 km menzilli topçu füzesi. Terminal safhada İHA tarafından işaretlenen hedefe yüksek hassasiyetle yöneliyor.

#9
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

KARA ATMACA: 280 km menzile sahip seyir füzesi. Taktik kara araçlarından atılabiliyor. Sabit kara hedeflerine karşı stratejik vurucu güç sunuyor.

#10
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

TRGK-300 Güdüm Kiti: TR-300 Kasırga Roketleri’ni güdümlü füzeye dönüştürüyor. Menzil 90 km’ye düşüyor ancak vurulabilirlik ve hassasiyet kazanılıyor.

#11
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

ÇNRA Sistemleri: Çok namlulu roketatar sistemleriyle TR-107, TR-122, TR-300 gibi füzeler entegre şekilde kullanılabiliyor.

#12
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi olarak dikkati çekiyor. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece-gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilen füzenin, 8 kilometrelik menzili olduğu biliniyor. Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (L-UMTAS), taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemi olarak kullanılıyor. Lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı L-UMTAS füzesinin sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlıyor. 8 kilometre menzile sahip füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebiliyor.

#13
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

CİRİT Lazer Güdümlü Füze, kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yeni nesil füze olan CİRİT, güdümsüz 2,75” roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanırken, 8 kilometre menzili bulunuyor. Gece ve gündüz operasyon yapabilecek ALPAGUT, 60 kilometrelik menziliyle hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturuyor.

#14
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

ATMACA: 250 km menzilli gemisavar seyir füzesi. Su üstü gemilere karşı kara, gemi ve denizaltı platformlarından fırlatılabiliyor. ÇAKIR: 100+ km menzilli yeni nesil seyir füzesi. Düşük radar izi ve çoklu platform uyumluluğuyla öne çıkıyor. TEMREN: 8 km menzilli tanksavar füze. Seahawk helikopterlerine entegre edilerek deniz hedeflerine karşı kullanılıyor. AKYA: 50+ km menzilli ağır sınıf torpido. Denizaltılardan atılarak hem su üstü gemileri hem de düşman denizaltılarını hedef alıyor. ORKA: 15 km menzilli hafif sınıf torpido. Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabiliyor, aktif/pasif sonar başlığıyla yönlendiriliyor. SİPER Ürün-1: 100 km menzilli uzun menzilli hava savunma füzesi. Hava soluyan hedefler ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor.

#15
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

SİPER Ürün-2: 150+ km menzilli gelişmiş varyant. Balistik füzelere karşı stratejik bölgelerde görev yapacak şekilde tasarlandı. HİSAR-A+: 15 km menzilli kısa menzilli hava savunma füzesi. Helikopter, İHA ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor. HİSAR-O: 25 km menzilli orta menzilli hava savunma füzesi. Sabit ve döner kanatlı uçaklara karşı görev yapıyor. SUNGUR: 8+ km menzilli omuzdan atılabilen hava savunma füzesi. Mobil araçlara da entegre edilebiliyor, gece-gündüz görev yapabiliyor.

#16
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

LEVENT: Kısa menzilli deniz hava savunma füzesi. İHA, SİHA ve düşük radar izli hedeflere karşı deniz platformlarında kullanılıyor. ALKA: 750–1500 metre menzilli lazer ve elektromanyetik füze sistemi. Dron ve mini hava araçlarını etkisiz hale getirmek için geliştirildi. Türkiye’nin envanterinde halihazırda iki aktif balistik füze sistemi bulunuyor: BORA ve TAYFUN. Her iki füze de Roketsan tarafından geliştirildi.

#17
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

BORA: 280 km menzilli balistik füze. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir aktif olarak kullandığı bir sistem. Parçacık etkili harp başlığı ve yüksek doğruluk oranıyla, stratejik kara hedeflerine karşı etkili sonuç veriyor. Komuta kontrol merkezleri, radarlar, hava savunma sistemleri ve lojistik üsler, Bora’nın hedef listesinde yer alıyor.

#18
Foto - Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız

TAYFUN: 561 km test menziline ulaşan kısa menzilli balistik füze. Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi olarak öne çıkan Tayfun, ilk kez 2022 yılında Rize-Artvin Havalimanı’ndan test atışıyla kamuoyuna duyuruldu. J600T sisteminden sonra geliştirilen yeni nesil füze, hipersonik hız kabiliyetiyle düşman hava savunmalarına karşı oldukça zor tespit edilebilir bir yapı sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı
Dünya

İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı

İran, terör devleti İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit
Dünya

Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit

İran Devrim Muhafızları, Azerbaycan'ı İsrail ile ilgili açık bir şekilde tehdit etti.
Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Gündem

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Siyonist İsrail ordusunda IDF askerlik yapmış ve şu anda Türkiye’de olan çifte vatandaş Klodya Medina Halfon’un “özel koruma kalkanımız var”..
İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek
Gündem

İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

ABD yönetiminin İsrail’e sevk edilmek üzere onayladığı 12 bin adet BLU-110 tipi sığınak delici bombanın arkasından Türk savunma devinin işti..
Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi
Dünya

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23