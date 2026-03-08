  • İSTANBUL
Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine ise 1 lira 54 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eşel Mobil Sistemi kapsamında zammın büyük bölümünün Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacağı belirtiliyor.

Bu nedenle beklenen artışın yüzde 75’i ÖTV indirimiyle dengelenecek, böylece zam motorinde 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt fiyatları; küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri nedeniyle sık sık değişiklik gösteriyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 59.89 TL Motorin litre fiyatı: 64.70 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

