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Bina çöktü, ek yapısı ayakta kaldı

2023-02-19 19:48:45
Bina çöktü, ek yapısı ayakta kaldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.

#1
Foto - Bina çöktü, ek yapısı ayakta kaldı

Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü.

#2
Foto - Bina çöktü, ek yapısı ayakta kaldı

Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.

#3
Foto - Bina çöktü, ek yapısı ayakta kaldı

Binada yaşayan Enes Şafak, AA muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.

#4
Foto - Bina çöktü, ek yapısı ayakta kaldı

Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi.

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