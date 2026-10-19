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Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Bir anda sattılar, dev işten çıktılar

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Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Bir anda sattılar, dev işten çıktılar

Vestel nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği konuşulan Zorlu Holding'in enerki şirketi Zorlu Enerji, kritik bir sektörden çekilerek paylarını ortaklarına sattı.

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Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Bir anda sattılar, dev işten çıktılar

Zorlu Enerji, Electrip Global Limited bünyesindeki yüzde 41,28’lik payının tamamını devretmek üzere Wren House Infrastructure LP ve Kuwait Investment Authority ile anlaşmaya vardı. Hisse devrinden elde edilecek gelirin, şirketin yatırım harcamalarının finansmanında ve finansal yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanılması planlanıyor.

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Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Bir anda sattılar, dev işten çıktılar

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında Electrip sermayesini temsil eden A Grubu hisselerin tamamının devri için pay devir sözleşmesi imzalandı.

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Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Bir anda sattılar, dev işten çıktılar

Anlaşma kapsamında devredilecek 16.128,52 adet hissenin toplam satış bedeli 147 milyon 619 bin 178,97 dolar olarak açıklandı. Böylece Zorlu Enerji, Electrip’teki yüzde 41,28 oranındaki payını elden çıkarmış olacak.

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Foto - Zorlu Holding'den beklenmedik karar: Bir anda sattılar, dev işten çıktılar

Zorlu Enerji, işlemden sağlanacak nakdin öncelikli olarak yatırım harcamalarının finansmanına ve belirli finansal yükümlülüklerin geri ödenmesine yönlendirileceğini bildirdi. Bu adımın, şirketin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ve borç ödeme süreçlerinin desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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