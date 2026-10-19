Neofytos Neofytou: Türkiye'ye karşı yanımızda olmazlar, bunu düşünmek saflık
Türkiye'ye karşı İsrail'e topraklarını açan Rum tarafında tartışmalar alevlendi. Kıbrıslı Rum yazar Neofytos Neofytou, Rum yönetiminin politikasını yerden yere vurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı İsrail'e topraklarını açan Rum tarafında tartışmalar alevlendi. Kıbrıslı Rum yazar Neofytos Neofytou, Rum yönetiminin politikasını yerden yere vurdu.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, İsrail sessiz sedasız Rum tarafında toprak toplarken söz konusu gelişme adadaki bazı yazarlar tarafından gündeme getirilmeye çalışılıyor. Kıbrıslı Rum yazar Neofytos Neofytou, Rum yönetiminin İsrail ile ilişkilerini sert sözlerle eleştirdi.
“Savaş suçlarıyla suçlanan Netanyahu ile hangi değerlerde birleşiyorsunuz?” diye soran Neofytou, ülkedeki büyük arazilerin Yahudilerin eline geçtiğini vurgulayarak “İsrail çıkarlarının Kıbrıs’taki genişlemesi ciddi sorular doğuruyor” dedi.
İsrail’in Türkiye’ye karşı Rumların yanında yer alacağını düşünenlerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu belirten Neofytou, “ABD’nin iki stratejik müttefiki olan Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmaya izin vereceğini düşünmek saflıktır” uyarısında bulundu.
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