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Bill Gates yine fena konuştu, tüm dünyayı korkuttu! Yapay zekayı durdurmaya çalışmak manasız

2023-04-05 21:47:03
Bill Gates yine fena konuştu, tüm dünyayı korkuttu! Yapay zekayı durdurmaya çalışmak manasız

Elon Musk ve Bill Gates, yapay zekâ konusunda yine karşı karşıya geldi. Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bir grup girişimcinin yapay zekâ ile ilgili durdurma çağrısından bu yana ilk kez yorum yapan Gates ilginç bir açıklamaya imza attı yine herkesi korkuttu! Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise yapay zeka çalışmalarını durdurmanın işe yaramayacağını açıkladı.. Elon Musk ve iş dünyasının diğer önde gelen isimleri yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini iddia ederek altı ay süreyle çalışmaların durdurulması yönünde uyarıda bulunmuştu.

#1
Foto - Bill Gates yine fena konuştu, tüm dünyayı korkuttu! Yapay zekayı durdurmaya çalışmak manasız

Teknolojinin en büyük isimlerinden Bill Gates ve Elon Musk, yapay zekayla ilgili tartışmalarda ters düşmüşe benziyor. Elon Musk yapay zekanın ileri düzeyde geliştirilmesine altı ay ara verilmesi ve "tehlikeli bir yarıştan" geri adım atılması çağrısında bulunurken, Bill Gates izlenecek yolun bu olmadığını düşünüyor. Microsoft'un kurucu ortağı Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Belirli bir gruptan yapay zekayı duraklatmasını istemenin zorlukları çözeceğini düşünmüyorum" sözlerini kaydetti.

#2
Foto - Bill Gates yine fena konuştu, tüm dünyayı korkuttu! Yapay zekayı durdurmaya çalışmak manasız

Gates bu yorumu, Elon Musk ve aralarında yapay zeka uzmanlarının da bulunduğu 1.125 kişinin, teknolojinin ileri düzeyde geliştirilmesine altı ay ara verilmesi çağrısında bulunan açık bir mektubu imzalamasından bir hafta sonra yaptı. Kâr amacı gütmeyen Future of Life Institute tarafından yayınlanan mektup şimdiye kadar yaklaşık 9.400 imza topladı. Yapay zekayı durdurmak çözüm değil "İnsanla rekabet edebilecek zekaya sahip yapay zeka sistemleri toplum ve insanlık için derin riskler oluşturabilir" uyarısında bulunan mektup, ChatGPT adlı üretken metin botunun kısa sürede gösterdiği başarısından sonra ortaya çıktı.

#3
Foto - Bill Gates yine fena konuştu, tüm dünyayı korkuttu! Yapay zekayı durdurmaya çalışmak manasız

Ancak Gates, önerilen duraklamanın uygulanmasının kolay olacağını düşünmediğini söyledi. Reuters'e verdiği demeçte "Kimin durabileceğini, dünyadaki her ülkenin durmayı kabul edip etmeyeceğini ve neden duracağını gerçekten anlamıyorum" dedi.

#4
Foto - Bill Gates yine fena konuştu, tüm dünyayı korkuttu! Yapay zekayı durdurmaya çalışmak manasız

Microsoft ChatGPT'ye yatırımlarını sürdürüyor. Gates'in bu düşüncesini Microsoft da paylaşıyor. Insider'dan Grace Kay'in haberine göre Microsoft, 2019 yılında ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ye 1 milyar dolar yatırım yaptı ve kısa süre önce şirkete daha fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Ancak Gates, yapay zeka gelişimini durdurma konusunda uyarıda bulunan tek yüksek profilli ses değil.

#5
Foto - Bill Gates yine fena konuştu, tüm dünyayı korkuttu! Yapay zekayı durdurmaya çalışmak manasız

Kötü aktörlerin önünü açılabilir- Geçtiğimiz hafta milyarder yatırımcı Bill Ackman, yapay zeka gelişimini altı aylığına durdurmanın kötü aktörlere mevcut teknolojiyi yakalamaları için altı ay daha süre tanıyacağı uyarısında bulundu. Ackman sosyal medya hesabından şu sözleri kaydetti: "Düşmanlarımız kendi OpenAI'lerini geliştirmek için çok çalışıyorlar. Manhattan Projesini geciktirmek ve Nazilerin yetişmesine izin vermek hata olurdu. Başka bir seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum" dedi.

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