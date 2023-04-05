Bill Gates yine fena konuştu, tüm dünyayı korkuttu! Yapay zekayı durdurmaya çalışmak manasız

Elon Musk ve Bill Gates, yapay zekâ konusunda yine karşı karşıya geldi. Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bir grup girişimcinin yapay zekâ ile ilgili durdurma çağrısından bu yana ilk kez yorum yapan Gates ilginç bir açıklamaya imza attı yine herkesi korkuttu! Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise yapay zeka çalışmalarını durdurmanın işe yaramayacağını açıkladı.. Elon Musk ve iş dünyasının diğer önde gelen isimleri yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini iddia ederek altı ay süreyle çalışmaların durdurulması yönünde uyarıda bulunmuştu.