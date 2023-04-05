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Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı!

2023-04-05 10:55:13
Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı!

Beyninde tümör bulunan 38 yaşındaki İsmail Subaşı, Bursa Şehir Hastanesi’nde yapılan uyanık beyin ameliyatı ile şifa buldu.

#1
Foto - Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı!

2019 yılında yapılan beyin tümörü ameliyatının ardından sağlığına kavuşan 38 yaşındaki İsmail Subaşı, hastalığı tekrardan nüksedince ilk ameliyatını gerçekleştiren Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici’ye başvurdu. Prof. Dr. Ekici tarafından yapılan tetkiklerde tümörün tehlikeli bir bölgede bulunduğu ve ameliyat sonrası hastanın felç olma riski olduğu ailesiyle paylaşıldı.

#2
Foto - Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı!

Ailenin onay vermesi ile Subaşı’ya, Türkiye’de sayılı hastanede uygulanan uyanık kraniotomi (uyanık beyin ameliyatı) tekniği ile bilinci açık bir şekilde ameliyat yapıldı. Başarıyla geçen operasyon sonucu Subaşı, sağlığına kavuştu.

#3
Foto - Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı!

Hasta ile ameliyat sırasında konuşarak beyin tümörünü çıkarttıklarını belirten Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Beyin Cerrrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici, “Bu ameliyatın özelliği hastanın tümörü sağ beyin yarısında hareket merkezinin hemen dibindeydi. Motor lif dediğimiz hareket sağlayan lifler vücudun karşı tarafını çalıştırıyor. Amacımız, motor sağ merkeze zarar vermeden tümörün tamamını ya da tamamına yakınını çıkartmaktı. Hastamızı 5 senedir takip ediyorduk. Tümörü küçük evreliydi. Fakat 5 yıllık zaman zarfında bu tümör karakter değiştirdi." dedi.

#4
Foto - Bilinci açık hastaya beyin tümörü ameliyatı yapıldı!

Birçok merkezde bu ameliyatın yapılamadığının altını çizen Prof. Dr. Ekici, “Bu ameliyat için çok uyumlu anestezi ekibi de gerekiyor. Bu tek başına çok yetenekli de olsanız da yapabileceğiniz bir iş değil. Hastayı uyutmadan ameliyatının gerçekleştirilebilmesi için ciddi bir ön hazırlık aşaması var. İnce kesit MR’lar dâhil, navigasyon teknolojisinin hepsini kullandık. Her insanın yüz yapısı, damar yapısı, sinir yapısı farklı. Burada kişiye özel bir işlem yapıldı ve bu işlem sırasında hastayı herhangi bir riske atmadan hastayla konuşarak, kolunu ve bacağını hareket ettirmesini isteyerek tümörü çıkarttık" şeklinde konuştu.

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