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Sağlık
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Beyni sakinleştiren besinler açıklandı! Uyuyamayanlar dikkat

2021-11-06 12:46:02
Beyni sakinleştiren besinler açıklandı! Uyuyamayanlar dikkat

Doç. Dr. Halit Yerebakan, Sabah Roza'da kaleme aldığı yazısında beyin sağlığına iyi gelen besinleri sıraladı.

#1
Foto - İş baskısı, maddi zorluklar, sağlık ve ilişkilerdeki sorunlar strese yol açıp vücudumuzun direncini düşürebiliyor. Yapılan araştırmalar, bazı bitki ve vitaminlerin kaygı, yorgunluk ve sinirli olma halini azalttığını, stres hormonu olan kortizol seviyesinin yükselmesini önlediğini gösteriyor. Stres, tüm vücuda zarar veren hatta neredeyse tüm hastalıkları tetikleyebilen bir faktör... Ara sıra stresli bir gün yaşamak olağan ve başa çıkması kısmen daha kolayken, uzun süreli stres döngüsünü kırmak daha zor olabiliyor. İnsanlar stresle başa çıkmak için desteğe ihtiyaç duyar. Kimisi profesyonel destek alır kimisi de sevdikleriyle daha çok vakit geçirir. Bunların yetersiz olduğu zamanlarda da takviyeler devreye girer.

İş baskısı, maddi zorluklar, sağlık ve ilişkilerdeki sorunlar strese yol açıp vücudumuzun direncini düşürebiliyor. Yapılan araştırmalar, bazı bitki ve vitaminlerin kaygı, yorgunluk ve sinirli olma halini azalttığını, stres hormonu olan kortizol seviyesinin yükselmesini önlediğini gösteriyor. Stres, tüm vücuda zarar veren hatta neredeyse tüm hastalıkları tetikleyebilen bir faktör... Ara sıra stresli bir gün yaşamak olağan ve başa çıkması kısmen daha kolayken, uzun süreli stres döngüsünü kırmak daha zor olabiliyor. İnsanlar stresle başa çıkmak için desteğe ihtiyaç duyar. Kimisi profesyonel destek alır kimisi de sevdikleriyle daha çok vakit geçirir. Bunların yetersiz olduğu zamanlarda da takviyeler devreye girer.

#2
Foto - İş baskısı, maddi zorluklar, sağlık durumu ve ilişkilerdeki sorunlar en yaygın stres kaynakları arasında yer alıyor. Stres de yorgunluk, baş ağrısı, mide problemleri, sinirlilik hali ve dışa vuran öfkeyi beraberinde getirebiliyor. Vücudu stresle savaşmak için daha donanımlı hale getirmenin yolları arasında kullanılabilecek bazı vitamin ve takviyeler var. Ancak unutmayın sağlık kişiye özeldir ve takviyeler herkeste farklı etkiye neden olabilir. Bir uzmana danışarak kullanmanızda fayda var.

İş baskısı, maddi zorluklar, sağlık durumu ve ilişkilerdeki sorunlar en yaygın stres kaynakları arasında yer alıyor. Stres de yorgunluk, baş ağrısı, mide problemleri, sinirlilik hali ve dışa vuran öfkeyi beraberinde getirebiliyor. Vücudu stresle savaşmak için daha donanımlı hale getirmenin yolları arasında kullanılabilecek bazı vitamin ve takviyeler var. Ancak unutmayın sağlık kişiye özeldir ve takviyeler herkeste farklı etkiye neden olabilir. Bir uzmana danışarak kullanmanızda fayda var.

#3
Foto - ALTIN KÖK BİTKİSİ: Altın kök bitkisi vücudun stres direncini artırmak için uyaran doğal, toksik olmayan bir bitki olarak biliniyor. Yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca günde 400 mg altın kök bitkisi özü kullanmanın kaygı, yorgunluk ve sinirli olmak gibi ilişkili semptomları iyileştirdiği görüldü. Kötü uyku kalitesi ve kısa süreli hafıza ve konsantrasyon bozuklukları gibi kronik yorgunluk semptomları olan, 100 kişiyi kapsayan 8 haftalık bir başka çalışmada ise, günde 400 mg altın kök bitkisi takviyesinin sadece 1 hafta sonra semptomları iyileştirdiği sonucuna ulaşıldı.

ALTIN KÖK BİTKİSİ: Altın kök bitkisi vücudun stres direncini artırmak için uyaran doğal, toksik olmayan bir bitki olarak biliniyor. Yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca günde 400 mg altın kök bitkisi özü kullanmanın kaygı, yorgunluk ve sinirli olmak gibi ilişkili semptomları iyileştirdiği görüldü. Kötü uyku kalitesi ve kısa süreli hafıza ve konsantrasyon bozuklukları gibi kronik yorgunluk semptomları olan, 100 kişiyi kapsayan 8 haftalık bir başka çalışmada ise, günde 400 mg altın kök bitkisi takviyesinin sadece 1 hafta sonra semptomları iyileştirdiği sonucuna ulaşıldı.

#4
Foto - TEANİN: Yeşil çayda bulunan bir aminoasit olan teanin stresi azaltması ve gevşemeyi teşvik etmesiyle bilinir. Çalışmalar yeşil çay içmenin zihinsel olarak, stresli görevleri yerine getirirken hafıza ve dikkati iyileştirdiğini, kaygıyı azalttığını, kalp atış hızını ve kortizol seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor.

TEANİN: Yeşil çayda bulunan bir aminoasit olan teanin stresi azaltması ve gevşemeyi teşvik etmesiyle bilinir. Çalışmalar yeşil çay içmenin zihinsel olarak, stresli görevleri yerine getirirken hafıza ve dikkati iyileştirdiğini, kaygıyı azalttığını, kalp atış hızını ve kortizol seviyelerini düşürdüğünü gösteriyor.

#5
Foto - HİNT GİNSENGİ: Hint ginsengi dünyanın en eski tıbbi bitkilerinden biri olarak bilinir. Yapılan araştırmalar bu bitkinin stres seviyelerini düşürmek, ruh halini yükseltmek ve stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürmek için kullanılabileceğini gösteriyor.

HİNT GİNSENGİ: Hint ginsengi dünyanın en eski tıbbi bitkilerinden biri olarak bilinir. Yapılan araştırmalar bu bitkinin stres seviyelerini düşürmek, ruh halini yükseltmek ve stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürmek için kullanılabileceğini gösteriyor.

#6
Foto - MELATONİN Melatonin, vücudun uykuuyanıklık döngüsünü düzenleyen doğal bir hormondur. Hormon seviyeleri uykuyu teşvik etmek için, karanlık olduğunda akşamları yükselir ve sabahları hafif olduğunda uyanıklığı teşvik etmek için azalır. Uyku problemleri beraberinde stresi getirdiği için (veya iyi uyku stresi azalttığı için de diyebiliriz) melatonin takviyeleri işe yarar bir çözüm.

MELATONİN Melatonin, vücudun uykuuyanıklık döngüsünü düzenleyen doğal bir hormondur. Hormon seviyeleri uykuyu teşvik etmek için, karanlık olduğunda akşamları yükselir ve sabahları hafif olduğunda uyanıklığı teşvik etmek için azalır. Uyku problemleri beraberinde stresi getirdiği için (veya iyi uyku stresi azalttığı için de diyebiliriz) melatonin takviyeleri işe yarar bir çözüm.

#7
Foto - B vitamini kompleksi denildiğinde, 8 B vitamininin bir arada olduğunu anlarız. B vitaminleri homosistein düzeylerini düşürerek ya da amino asidin sağlıklı düzeylerini koruyarak ruh halini iyileştirebilir ve stresi azaltabilir. İşle ilgili stres yaşayan 60 kişiyle yapılan 12 haftalık bir çalışmada, B vitamini kompleksi takviyesi alanların, diğerlerine kıyasla depresyon, öfke ve yorgunluk gibi işle ilgili stres belirtilerini daha az yaşadıkları görüldü. Tekrar uyarmak istiyorum! Kronik rahatsızlıklarınız varsa, ilaç kullanıyorsanız, hamileyseniz veya hamile kalmayı deniyorsanız takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuzun onayını alın.

B vitamini kompleksi denildiğinde, 8 B vitamininin bir arada olduğunu anlarız. B vitaminleri homosistein düzeylerini düşürerek ya da amino asidin sağlıklı düzeylerini koruyarak ruh halini iyileştirebilir ve stresi azaltabilir. İşle ilgili stres yaşayan 60 kişiyle yapılan 12 haftalık bir çalışmada, B vitamini kompleksi takviyesi alanların, diğerlerine kıyasla depresyon, öfke ve yorgunluk gibi işle ilgili stres belirtilerini daha az yaşadıkları görüldü. Tekrar uyarmak istiyorum! Kronik rahatsızlıklarınız varsa, ilaç kullanıyorsanız, hamileyseniz veya hamile kalmayı deniyorsanız takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuzun onayını alın.

#8
Foto - GLİSİN Vücut protein oluşturmak için bir aminoasit olan glisin kullanır. Araştırmalar, glisinin beyin üzerindeki sakinleştirici etkisi ve vücut sıcaklığını düşürme yeteneği sayesinde, iyi bir gece dinlenmesini teşvik ederek vücudun strese karşı direncini artırabileceğini gösteriyor.

GLİSİN Vücut protein oluşturmak için bir aminoasit olan glisin kullanır. Araştırmalar, glisinin beyin üzerindeki sakinleştirici etkisi ve vücut sıcaklığını düşürme yeteneği sayesinde, iyi bir gece dinlenmesini teşvik ederek vücudun strese karşı direncini artırabileceğini gösteriyor.

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