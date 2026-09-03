Beyaz petrolü buluyorlardı: Türkiye'nin ünlü enerji şirketi bir anda satıldı
Türkiye'nin birçok noktasında hem sağlık hem tarım hem de turizm için beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak araması yapan ünlü şirket satıldı.
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Türkiye'nin birçok noktasında hem sağlık hem tarım hem de turizm için beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak araması yapan ünlü şirket satıldı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir merkezli Enda Enerji’nin de büyük ortağı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, bünyesinde 24 MWm kurulu güce sahip HEZ MORALI JES-1 elektrik üretim santralini barındıran Hez Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerini satın aldı.
Satın almanın toplam bedeli 105,5 milyon dolar (5 milyar 85 milyon TL) olarak gerçekleşirken, ödemeler tamamlanarak bugün itibariyle hisse devri gerçekleşti. İlgili sözleşme kapsamında Denizli Sarayköy, Denizli Buldan ve Manisa Alaşehir’deki üç adet ruhsat sahasının da devri gerçekleşecek.
Aydın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren ve toplam 24,00 MWm kurulu güce sahip olan satışa konu jeotermal enerji santrali, Kasım 2024 tarihinde işletmeye alınmıştı.
Potansiyel ek gelirler hariç olmak üzere sadece elektrik üretiminden, ilk 5 yıl yerli katkı ilavesi dâhil yıllık yaklaşık 16.4 milyon dolar satış geliri öngörülüyor. Santralin genişleme planları dahilinde toplam 96 MWm kurulu güce sahip jeotermal elektrik santralinin işletmede olması hedefleniyor.
Bu yatırımlarla ilk 5 yıl boyunca yerli katkı ilavesi dâhil yıllık yaklaşık 65.7 milyon dolarlık satış geliri bekleniyor.
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