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Beyaz petrolü buluyorlardı: Türkiye'nin ünlü enerji şirketi bir anda satıldı

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Beyaz petrolü buluyorlardı: Türkiye'nin ünlü enerji şirketi bir anda satıldı

Türkiye'nin birçok noktasında hem sağlık hem tarım hem de turizm için beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak araması yapan ünlü şirket satıldı.

#1
Foto - Beyaz petrolü buluyorlardı: Türkiye'nin ünlü enerji şirketi bir anda satıldı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir merkezli Enda Enerji’nin de büyük ortağı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, bünyesinde 24 MWm kurulu güce sahip HEZ MORALI JES-1 elektrik üretim santralini barındıran Hez Enerji İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin hisselerini satın aldı.

#2
Foto - Beyaz petrolü buluyorlardı: Türkiye'nin ünlü enerji şirketi bir anda satıldı

Satın almanın toplam bedeli 105,5 milyon dolar (5 milyar 85 milyon TL) olarak gerçekleşirken, ödemeler tamamlanarak bugün itibariyle hisse devri gerçekleşti. İlgili sözleşme kapsamında Denizli Sarayköy, Denizli Buldan ve Manisa Alaşehir’deki üç adet ruhsat sahasının da devri gerçekleşecek.

#3
Foto - Beyaz petrolü buluyorlardı: Türkiye'nin ünlü enerji şirketi bir anda satıldı

Aydın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren ve toplam 24,00 MWm kurulu güce sahip olan satışa konu jeotermal enerji santrali, Kasım 2024 tarihinde işletmeye alınmıştı.

#4
Foto - Beyaz petrolü buluyorlardı: Türkiye'nin ünlü enerji şirketi bir anda satıldı

Potansiyel ek gelirler hariç olmak üzere sadece elektrik üretiminden, ilk 5 yıl yerli katkı ilavesi dâhil yıllık yaklaşık 16.4 milyon dolar satış geliri öngörülüyor. Santralin genişleme planları dahilinde toplam 96 MWm kurulu güce sahip jeotermal elektrik santralinin işletmede olması hedefleniyor.

#5
Foto - Beyaz petrolü buluyorlardı: Türkiye'nin ünlü enerji şirketi bir anda satıldı

Bu yatırımlarla ilk 5 yıl boyunca yerli katkı ilavesi dâhil yıllık yaklaşık 65.7 milyon dolarlık satış geliri bekleniyor.

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