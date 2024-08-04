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Spor
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Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı düzenlenen törenle aldı

2024-08-04 08:04:27
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı düzenlenen törenle aldı

#1
Foto - Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı düzenlenen törenle aldı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, maçın bitiminin ardından sahaya indi ve kupa sevincini siyah-beyazlı taraftarla beraber yaşadı. Mücadelenin ardından kupa töreni için sahanın ortasında platform kuruldu. İlk olarak maçın hakemlere plaket verildi. Daha sonra Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, siyah-beyazlı futbolcuların karşılıklı oluşturduğu koridordan geçerek madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aldı

#2
Foto - Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı düzenlenen törenle aldı

Kupayı Giovanni van Bronckhorst ve kaptanlarla birlikte kaldırdı Şampiyon siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyete madalyalarını da Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti. Kupayı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve kaptanlar Mert Günok ile Necip Uysal birlikte havaya kaldırdı.

#3
Foto - Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı düzenlenen törenle aldı

Beşiktaşlı futbolcular daha sonra siyah-beyazlı taraftarların yanına kupa ile giderek şampiyonluğu birlikte kutladı. Öte yandan Galatasaraylılar, kupa töreninde sahada bekledi ve Beşiktaş’ı alkışladı.

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