Belalarını buldular! İsrail’in ortaklığına soyunan Volkswagen, tokat üstüne tokat yiyor

Tartışmalı askeri teçhizat anlaşmalarıyla büyük tepki çeken Alman otomotiv devi Volkswagen, lüks spor markası Porsche kaynaklı milyarlarca avroluk değer düşüklükleri ve derinleşen pazar krizi nedeniyle sarsılıyor. Denetleme Kurulu'nun olağanüstü toplantısının ardından finansal hedeflerini sert bir şekilde aşağı yönlü revize eden şirket, bu yıl için öngördüğü kar marjı hedefini en fazla yüzde 1 seviyesine indirdi. Tarihinin en büyük yapılanma ve kriz süreçlerinden birini yaşayan dev otomobil üreticisinin bu hamlesi, sektördeki büyük çalkantıyı gözler önüne serdi.