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Belalarını buldular! İsrail’in ortaklığına soyunan Volkswagen, tokat üstüne tokat yiyor

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Belalarını buldular! İsrail’in ortaklığına soyunan Volkswagen, tokat üstüne tokat yiyor

Tartışmalı askeri teçhizat anlaşmalarıyla büyük tepki çeken Alman otomotiv devi Volkswagen, lüks spor markası Porsche kaynaklı milyarlarca avroluk değer düşüklükleri ve derinleşen pazar krizi nedeniyle sarsılıyor. Denetleme Kurulu'nun olağanüstü toplantısının ardından finansal hedeflerini sert bir şekilde aşağı yönlü revize eden şirket, bu yıl için öngördüğü kar marjı hedefini en fazla yüzde 1 seviyesine indirdi. Tarihinin en büyük yapılanma ve kriz süreçlerinden birini yaşayan dev otomobil üreticisinin bu hamlesi, sektördeki büyük çalkantıyı gözler önüne serdi.

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Foto - Belalarını buldular! İsrail’in ortaklığına soyunan Volkswagen, tokat üstüne tokat yiyor

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, lüks spor otomobil markası Porsche kaynaklı milyarlarca avroluk değer düşüklüğü ve kötüleşen pazar koşulları nedeniyle kar marjı hedeflerini sert şekilde düşürdü.

#2
Foto - Belalarını buldular! İsrail’in ortaklığına soyunan Volkswagen, tokat üstüne tokat yiyor

Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen şirkette yaşanan bu gelişme, Alman otomotiv sektöründeki krizi daha da derinleştirdi.

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Foto - Belalarını buldular! İsrail’in ortaklığına soyunan Volkswagen, tokat üstüne tokat yiyor

Volkswagen Denetleme Kurulu, cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden finansal hedeflerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, özellikle Porsche birimindeki yeni orta vadeli varsayımlar doğrultusunda yaklaşık 6 milyar avroluk değer düşüklüğü kaydedildiği belirtildi.

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Foto - Belalarını buldular! İsrail’in ortaklığına soyunan Volkswagen, tokat üstüne tokat yiyor

Grubun 2026 yılı için toplam tek seferlik gider beklentisi ise 10 milyar avroya ulaştı. Daha önce 2026 için yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında faaliyet kar marjı öngören Volkswagen, bu hedefini en fazla yüzde 1 seviyesine indirdi.

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