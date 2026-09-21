Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi ve 14 bin personelle gerçekleştireceği Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, komşu ülkede büyük bir tedirginliğe ve askeri alarma yol açtı. TCG Anadolu'nun merkezinde yer alacağı ve insansız sistemlerle deniz gücünün birleştirileceği bu devasa operasyon, Atina yönetimini Ege'deki kritik noktalara denizaltı ve gözetleme araçları konuşlandırmaya zorladı. Türkiye'nin kıyılarının ötesindeki operasyonel erişimini ve stratejik üstünlüğünü gözler önüne seren bu hamle, Yunan basınında geniş yankı uyandırarak manşetleri süsledi.