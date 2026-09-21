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Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı

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Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi ve 14 bin personelle gerçekleştireceği Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, komşu ülkede büyük bir tedirginliğe ve askeri alarma yol açtı. TCG Anadolu'nun merkezinde yer alacağı ve insansız sistemlerle deniz gücünün birleştirileceği bu devasa operasyon, Atina yönetimini Ege'deki kritik noktalara denizaltı ve gözetleme araçları konuşlandırmaya zorladı. Türkiye'nin kıyılarının ötesindeki operasyonel erişimini ve stratejik üstünlüğünü gözler önüne seren bu hamle, Yunan basınında geniş yankı uyandırarak manşetleri süsledi.

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Foto - Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı

Türk Deniz Kuvvetleri, 20-24 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nı gerçekleştirecek. Dört denizde eş zamanlı yürütülecek faaliyetlerde, kuvvetler arasındaki koordinasyonun ve çoklu tehdit ortamında karar alma kabiliyetlerinin sınanması hedefleniyor.

#2
Foto - Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı

Yunan basınından Greek City Times, tatbikatı “Yunanistan alarmda” başlığıyla duyurdu. Haberde, Yunan askeri makamlarının Türk Deniz Kuvvetleri’nin faaliyetlerini yakından takip ettiği belirtildi. TCG Anadolu, Doğu Akdeniz’de görev alacak Tatbikatın öne çıkan aşamalarından biri, 24 Eylül’de Doğu Akdeniz’de düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü olacak. Bu kapsamındaki faaliyetler TCG Anadolu üzerinde gerçekleştirilecek.

#3
Foto - Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı

Greek City Times, TCG Anadolu’nun tatbikattaki rolünü, Türkiye’nin kıyılarının ötesinde operasyon yürütme kapasitesi açısından değerlendirdi. Geminin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin Yunanistan tarafından dikkatle izlendiği aktarıldı. Greek City Times’ın haberine göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA), tatbikat süresince Türk filosunun hareketlerini izlemek üzere çeşitli askeri unsurları görevlendirdi.

#4
Foto - Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı

Haberde, Ege’deki kritik noktalara deniz unsurları, denizaltılar ve gözetleme araçlarının konuşlandırıldığı öne sürüldü. Yunan birliklerinin alarm durumuna geçirildiği yönündeki bilgiler de aynı haberde yer aldı. Ege ve Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara dikkat çekildi Yunan haber sitesi, tatbikatı Ankara ile Atina arasında devam eden anlaşmazlıklar çerçevesinde ele aldı.

#5
Foto - Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı fena panikletti! Denizaltılar ve gözetleme araçları kritik noktalara yığıldı

Haberde, Ege’deki deniz yetki alanları, Yunan adalarının silahlandırılması ve Türkiye’nin “Mavi Vatan” yaklaşımı üzerinden yaşanan görüş ayrılıklarına değinildi. Dört denizi kapsayan Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nın özellikle Ege ve Doğu Akdeniz’de yürütülecek aşamalarının, Yunan askeri makamlarının takibinde olduğu belirtildi.

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