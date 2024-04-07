Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

Bu sayede İHA’ların kalkış için ihtiyaç duyduğu uzun pistlere olan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Pist olmayan savaş gemilerinden veya askeri üsler ile cephede ihtiyaç duyulan herhangi bir konumdan rahatça havalandırılabiliyor. 5 kg faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde de Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) kamera modülü takılabilen ve Lazer mesafe ölçer ile işaretleyicisi olan bu araç aslında küçük boyutlu silahsız bir TB2’ye dönüşüyor. Bayraktar Kalkan DİHA, asli olarak keşif ve istihbarat görevlerini üstlenecek. Operasyonel irtifa tavanı 15 bin feet/ 4.5 km seviyelerinde. Yaklaşık olarak da 12 saat havada kalabiliyor. Faydalı yük ile bu süre 7+ saate kadar düşebiliyor. Uçuş sırasında elde ettiği verileri ve görüntüleri 150 km içerisindeki komuta merkezlerine aktarabiliyor. Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar Kalkan DİHA, uçuş testini yine Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla tamamladı.