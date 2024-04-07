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Teknoloji-Bilişim
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Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

2024-04-07 20:23:58
Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde denenen Bayraktar Kalkan DİHA yaklaşık 14 bin 500 feet yüksekliğe tırmandı ve toplamda 70 saatlik uçuş süresini aştı.

#1
Foto - Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

Kendi sınıfının en gelişmiş özellikleri ile gelen Bayraktar Kalkan DİHA, 30. uçuş testini başarıyla tamamladı.

#2
Foto - Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, uçuş testini başarıyla tamamladı. Bu uçuş, Keşan’da bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 14 bin 500 feet yüksekliğe tırmandı ve toplamda 70 saatlik uçuş süresini geride bıraktı. Peki Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri neler?

#3
Foto - Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri neler? Özellikleri itibariyle Bayraktar Kalkan DİHA, kendi sınıfının en gelişmişleri arasında konumlanıyor. 5 motoru ve pervanesi olan bu hava aracı, 4 elektrikli motoru ve buna bağlı olan dikey konumlanan pervaneleri sayesinde dikey iniş kalkış yapabiliyor. Daha sonra arkasında bulunan içten yanmalı düşük tüketimli benzinli motoru ve pervanesi ile alışageldiğimiz İHA’lar gibi yatay şekilde uçuşunu gerçekleştiriyor.

#4
Foto - Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

Bu sayede İHA’ların kalkış için ihtiyaç duyduğu uzun pistlere olan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Pist olmayan savaş gemilerinden veya askeri üsler ile cephede ihtiyaç duyulan herhangi bir konumdan rahatça havalandırılabiliyor. 5 kg faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde de Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) kamera modülü takılabilen ve Lazer mesafe ölçer ile işaretleyicisi olan bu araç aslında küçük boyutlu silahsız bir TB2’ye dönüşüyor. Bayraktar Kalkan DİHA, asli olarak keşif ve istihbarat görevlerini üstlenecek. Operasyonel irtifa tavanı 15 bin feet/ 4.5 km seviyelerinde. Yaklaşık olarak da 12 saat havada kalabiliyor. Faydalı yük ile bu süre 7+ saate kadar düşebiliyor. Uçuş sırasında elde ettiği verileri ve görüntüleri 150 km içerisindeki komuta merkezlerine aktarabiliyor. Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar Kalkan DİHA, uçuş testini yine Baykar tarafından özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla tamamladı.

#5
Foto - Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

Termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor. Bu sayede gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor.

#6
Foto - Bayraktar Kalkan DİHA geliyor! Bir testi daha tamamladı

Bayraktar Kalkan DİHA teknik özellikleri Haberleşme menzili: 150 km Seyir ve en yüksek hız: 45-50 knot ile 80 knot Operasyonel İrtifa ve tavanı: 9 bin feet ile 15 bin feet Havada kalma süresi: 12 saat Kanat açıklığı ve uzunluk: 5 m – 1.5 m Faydalı yük kapasitesi: 5 kg Azami kalkış ağırlığı: 50 kg Dikey iniş kalkışlı tam otomatik uçuş sistemi Sensör füzyonu yardımlı tam otonom Otonom kalkış ve iniş sistemi ile yarı otonom uçuş modu Hataya dayanıklı sistem mimarisi ve dijital veri ve video Link Üç yedekli uçuş kontrol sistemi ve servo eyleyiciler Elektro-Optik (EO) ve Kızılötesi (IR) Kamera Modülü Lazer mesafe ölçer – Lazer işaretleyici

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