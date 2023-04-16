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Hayat-Aktüel
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Baykar tarafından Kahramanmaraş'a kuruldu... Depremzedelere teslim edildi

2023-04-16 13:07:24
Baykar tarafından Kahramanmaraş'a kuruldu... Depremzedelere teslim edildi

Baykar tarafından Kahramanmaraş'a kurulan 520 konteyner depremzedelere teslim edildi.

#1
Foto - Baykar tarafından Kahramanmaraş'a kuruldu... Depremzedelere teslim edildi

Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına yerleştirilen 520 konteynere, AFAD tarafından tesliminin yapılmasıyla aileler yerleşmeye başladı. "Baykar Konteyner Kent"te oyun parkı, çamaşırhane, kütüphane, kreş, çocuk ve kadın atölyeleri, sosyal market, sağlık ocağı, psikososyal destek birimi ve mescit bulunuyor.

#2
Foto - Baykar tarafından Kahramanmaraş'a kuruldu... Depremzedelere teslim edildi

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gören Nermin Arslantürk, AA muhabirine, depremde eşinin yanında olmadığını ve 4 çocuğuyla çok zor bir gün yaşadıklarını söyledi. Depremin ardından bir süre çadırda kaldıktan sonra İstanbul'daki yakınlarının yanına gittiklerini belirten Arslantürk, "Tam hasarlı evime gelecektim, konteyner çıktı. Buraya yerleştik. Konteyner evden çok daha güvenli ve çok güzel. Burada komşularımızla günlerimiz güzel geçiyor. Yeniden bir başlangıç yapacağız. Çocuklarımız için de birçok aktivite alanı mevcut." dedi.

#3
Foto - Baykar tarafından Kahramanmaraş'a kuruldu... Depremzedelere teslim edildi

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Güneşler Sitesi'ndeki evlerinde depremi yaşayan Songül Dodak ise 6 Şubat'ta bir felaket yaşadıklarını ve o günü halen unutamadıklarını belirtti. Depremin ardından devlet ve milletin el ele vererek kendilerine her türlü yardımı sağladığına işaret eden Dodak, "Bir süre araçta daha sonra arkadaşımızın iş yerinde kaldık. Şimdi ise konteynerimiz çıktı. Artık yeni evimiz burası. Buna çok şükür, yaşayacak alanımız oluştu. Herkesten Allah razı olsun. Tüm halkımız, devletimiz seferber oldu." diye konuştu. Depremzede Ferhat Tepeli de depremde çok zor günler yaşadıklarını, depremin ardından eşi ve çocuğunu Ankara'ya yakınlarının yanına gönderdiğini ifade etti. Konteyner çıkınca hamile eşi ve çocuğunu yeniden Kahramanmaraş'a getirdiğini anlatan Tepeli, depremde evlerinin ağır hasar aldığını, konteyner sayesinde iyi şartlarda bir yaşam alanına kavuştuklarını söyledi. Mehtap Ceylan ise depremde kızı, damadı ve iki torununu kaybettiğini ve evlerinin tamamen yıkıldığını belirtti. Depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını anlatan Ceylan, şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 aydır Ankara'daydım. Konteyner çıkınca buraya geldik. Konteynerler çok güzel. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar. Ben çok memnunum. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun. Burası bizim için çok iyi bir yaşam alanı oldu."

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Foto - Baykar tarafından Kahramanmaraş'a kuruldu... Depremzedelere teslim edildi

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Nimet Nalbantbaşı ise evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü ve yıkılacağını belirtti. Depremin adından Ankara'ya kızının yanına gittiğini, konteyner çıkınca da geri geldiğini dile getiren Nalbantbaşı, şunları söyledi: "Burası çok rahat. Her şey güzel burada. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun, buraya bir canımızla geldik, dayalı döşeli konteyner verdiler. Eşyalarımız evde kaldı ama burada hiçbir eksiğimiz yok. Konteyner kentte iftar ve sahur da veriliyor. Tüm ihtiyaçlarımız da karşılanıyor. Böyle devam ederse inşallah kısa sürede toparlanacağız." Yetkililere teşekkür eden Nalbantbaşı, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

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