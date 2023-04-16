Baykar tarafından Kahramanmaraş'a kuruldu... Depremzedelere teslim edildi

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Güneşler Sitesi'ndeki evlerinde depremi yaşayan Songül Dodak ise 6 Şubat'ta bir felaket yaşadıklarını ve o günü halen unutamadıklarını belirtti. Depremin ardından devlet ve milletin el ele vererek kendilerine her türlü yardımı sağladığına işaret eden Dodak, "Bir süre araçta daha sonra arkadaşımızın iş yerinde kaldık. Şimdi ise konteynerimiz çıktı. Artık yeni evimiz burası. Buna çok şükür, yaşayacak alanımız oluştu. Herkesten Allah razı olsun. Tüm halkımız, devletimiz seferber oldu." diye konuştu. Depremzede Ferhat Tepeli de depremde çok zor günler yaşadıklarını, depremin ardından eşi ve çocuğunu Ankara'ya yakınlarının yanına gönderdiğini ifade etti. Konteyner çıkınca hamile eşi ve çocuğunu yeniden Kahramanmaraş'a getirdiğini anlatan Tepeli, depremde evlerinin ağır hasar aldığını, konteyner sayesinde iyi şartlarda bir yaşam alanına kavuştuklarını söyledi. Mehtap Ceylan ise depremde kızı, damadı ve iki torununu kaybettiğini ve evlerinin tamamen yıkıldığını belirtti. Depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını anlatan Ceylan, şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 aydır Ankara'daydım. Konteyner çıkınca buraya geldik. Konteynerler çok güzel. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar. Ben çok memnunum. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun. Burası bizim için çok iyi bir yaşam alanı oldu."