2023-12-27 09:17:59 Başkentte yılın son dolunayı
Başkent Ankara'da yılın son dolunayı yılbaşı öncesi cadde ve sokaklara yerleştirilen renkli ışıklı dekorlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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Başkent Ankara'da yılın son dolunayı yılbaşı öncesi cadde ve sokaklara yerleştirilen renkli ışıklı dekorlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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