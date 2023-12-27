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Yaşam
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Başkentte yılın son dolunayı

2023-12-27 09:17:59
Başkentte yılın son dolunayı

Başkent Ankara'da yılın son dolunayı yılbaşı öncesi cadde ve sokaklara yerleştirilen renkli ışıklı dekorlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.

#1
Foto - Başkentte yılın son dolunayı

#2
Foto - Başkentte yılın son dolunayı

#3
Foto - Başkentte yılın son dolunayı

#4
Foto - Başkentte yılın son dolunayı

#5
Foto - Başkentte yılın son dolunayı

#6
Foto - Başkentte yılın son dolunayı

#7
Foto - Başkentte yılın son dolunayı

#8
Foto - Başkentte yılın son dolunayı

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