Başkent'te feci kaza! Otobüs ile minibüs çarptı

Yaya geçidi olduğu halde insanların kurala uymadığını belirten Ergün, "Kasis var ama eksik. Buraya ya trafik ışığı ya da trafik polisi gerekiyor. Olayı gören arkadaşlar belediye otobüsünün çok süratli olduğunu söylediler. Fren izi bile yok. Burayı kullanan tüm araçlar çok hızlı gidiyorlar. Burası belediye binasının önü olmasından dolayı çok kalabalık bir cadde. Belediye otobüsü şoförünün çok fazla bir şeyi yoktu, hafif yaralıydı. Otobüsün ön camı çatlaktı ama minibüsün camları kırıktı. Minibüsün şoförü de çarpmanın şiddetiyle camdan dışarıya fırlamıştı” ifadelerini kullandı.