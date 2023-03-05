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Yaşam
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Başkent'te feci kaza! Otobüs ile minibüs çarptı

2023-03-05 14:23:16
Başkent'te feci kaza! Otobüs ile minibüs çarptı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsü, minibüs ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Başkent'te feci kaza! Otobüs ile minibüs çarptı

Kaza, Etimesgut'un 30 Ağustos Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

#2
Foto - Başkent'te feci kaza! Otobüs ile minibüs çarptı

EGO otobüsü, Etimesgut Belediyesi binasının önünde ara yoldan caddeye çıkış yaparken bir minibüse çarptı.

#3
Foto - Başkent'te feci kaza! Otobüs ile minibüs çarptı

Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi.

#4
Foto - Başkent'te feci kaza! Otobüs ile minibüs çarptı

Mahalle sakinlerinden Sedat Ergün, kazanın bölgede yaşanan ilk kaza olmadığını ve önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, “Etimesgut’ta oturuyorum. Evim kazanın olduğu yere çok yakın. Evime giderken büyük bir gürültü duydum. Otobüs minibüse çarptı ve kaldırıma kadar sürükledi. Elektrik direğini yıktı. Ben gördüğümde minibüsün şoförü araçtan fırlamış, yerde yatıyordu. Sonrasında ambulans çağırdık. 4 yaralı vardı. Burada sık sık kaza oluyor." dedi.

#5
Foto - Başkent'te feci kaza! Otobüs ile minibüs çarptı

Yaya geçidi olduğu halde insanların kurala uymadığını belirten Ergün, "Kasis var ama eksik. Buraya ya trafik ışığı ya da trafik polisi gerekiyor. Olayı gören arkadaşlar belediye otobüsünün çok süratli olduğunu söylediler. Fren izi bile yok. Burayı kullanan tüm araçlar çok hızlı gidiyorlar. Burası belediye binasının önü olmasından dolayı çok kalabalık bir cadde. Belediye otobüsü şoförünün çok fazla bir şeyi yoktu, hafif yaralıydı. Otobüsün ön camı çatlaktı ama minibüsün camları kırıktı. Minibüsün şoförü de çarpmanın şiddetiyle camdan dışarıya fırlamıştı” ifadelerini kullandı.

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