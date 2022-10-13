Başkan Erdoğan resmen açıyor! Avrupa’nın en büyüğü olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan askeri lojmanlar 10 Mart 2020 tarihinde yıkılarak boşalan alan millet bahçesi yapılmak üzere çalışmalara başlandı. 11 Temmuz 2020’de temelleri atılan Zeytinburnu Millet Bahçesi, 63 bin metrekarelik alan üzerinde çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, cafe, ücretsiz internet, süs havuzları ve etkinlik alanlarıyla 3 Kasım 2021’de fiilen hizmete açıldı. Bahçenin resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde yapılacak.