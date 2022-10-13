Başkan Erdoğan resmen açıyor! Avrupa’nın en büyüğü olacak

Sonra buradaki askeri personel oraya taşındı ve 2020 yılı Mart ayında buranın yıkımına başlandı. Dolayısıyla burası daha önce yapılaşmış bir alanken tasfiye edilip bir büyük yeşil alan, bir nefes alma alanı haline geldi. O bakımdan diğer yerlerden çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca burada gördüğünüz yetişkin ağaçların her biri millet bahçesi yapılırken titizlikle korundu. Şimdi bu bahçeye girdiğinizde sanki elli yıllık, yüz yıllık bir bahçeye girmiş gibi oluyorsunuz. Bu da bizim ikinci avantajımız diyebilirim” şeklinde konuştu.