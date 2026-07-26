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Mersin'de facia... Kayıp yeğen aranıyor! 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

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Mersin'de facia... Kayıp yeğen aranıyor! 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren beş kişilik aileden anne, baba ve annenin kız kardeşi boğuldu.

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Foto - Mersin'de facia... Kayıp yeğen aranıyor! 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Mersin'de facia... Kayıp yeğen aranıyor! 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu, 1'i hastaneye kaldırıldı, 1'i kayboldu. Kulak Mahallesi sahilinden denize giren aile, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Foto - Mersin'de facia... Kayıp yeğen aranıyor! 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Ekipler tarafından 4 kişi sudan çıkarıldı, 1 kişiye ise ulaşılamadı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede anne, baba ve annenin kız kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Kayıp yeğenin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Foto - Mersin'de facia... Kayıp yeğen aranıyor! 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

Olay yerine giden Vali Atilla Toros, ekiplerden bilgi aldı. Toros, gazetecilere, ailenin Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla suya girdiğini söyledi. Boğulma ihbarı üzerine ekiplerin yönlendirildiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu: "Akabinde arama çalışmalarına başladık. 2 kişinin de 5 kişilik ailenin arkasından onları kurtarmak üzere denize girdiğine ilişkin de bilgi edinmiş olduk. Bu 2 kişinin daha sonra kendi imkanlarıyla denizden çıktıklarını da öğrendik. 5 kişilik ailede anne, baba, annenin kız kardeşi, bir yeğen ve bir kız çocuğu var. Anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatlarını kaybetti, cansız bedenlerine ulaştık. Bir kız çocuğu şu an hastanede tedavi altında. Durumu inşallah iyi olacak. Durumunun iyiye gittiğine ilişkin bilgiler geldi." Toros, kayıp kişiyi arama çalışmalarının deniz ve karada sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Yeğeni arama çalışmalarımız devam ediyor. Halihazırda 4 botumuz şu an sahada, denizde. 2 sahil güvenlik, 1 AFAD ve 1 polis botu, 4 dalgıcımız denizde aramaya devam ediyor. Su altı ve su üstü arama çalışmalarımız denizde bu şekilde. Karada da emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 ekiplerimizden oluşan bir ekiple buradayız. İnşallah en kısa zamanda denizde arama çalışmalarını sürdürdüğümüz vatandaşımızı da bulmayı ümit ediyoruz."

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