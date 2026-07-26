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Anız yangını ormana sıçradı! O ilimizde 90 dekar alan zarar gördü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Anız yangını ormana sıçradı! O ilimizde 90 dekar alan zarar gördü

Tekirdağ Malkara'da anızlık alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 90 dekar alan zarar gördü.

#1
Foto - Anız yangını ormana sıçradı! O ilimizde 90 dekar alan zarar gördü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı.

#2
Foto - Anız yangını ormana sıçradı! O ilimizde 90 dekar alan zarar gördü

Esendik Mahallesi'nde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

#3
Foto - Anız yangını ormana sıçradı! O ilimizde 90 dekar alan zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Anız yangını ormana sıçradı! O ilimizde 90 dekar alan zarar gördü

Yangına havadan helikopterle, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 90 dekar alan zarar gördü.

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