Anız yangını ormana sıçradı! O ilimizde 90 dekar alan zarar gördü
Tekirdağ Malkara'da anızlık alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 90 dekar alan zarar gördü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ Malkara'da anızlık alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 90 dekar alan zarar gördü.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı.
Esendik Mahallesi'nde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan helikopterle, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 90 dekar alan zarar gördü.
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