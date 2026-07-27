İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor
ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin, İHA sürülerine karşı geliştirilen yeni hava tabanlı karşı tedbir sistemi Morfius X-Rotor’u tanıttı.
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ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin, İHA sürülerine karşı geliştirilen yeni hava tabanlı karşı tedbir sistemi Morfius X-Rotor’u tanıttı.
Morfius X-Rotor, klasik önleme sistemlerinden farklı olarak hedefleri füze veya patlayıcıyla vurmuyor.
Sistem, yönlendirilmiş elektromanyetik mikrodalga darbeleri göndererek İHA’ların elektronik bileşenlerini ve uçuş kontrol sistemlerini devre dışı bırakıyor.
Lockheed Martin, sistemin özellikle modern savaş alanlarında giderek artan İHA sürüsü tehdidine karşı tasarlandığını bildirdi. Morfius X-Rotor’un aynı anda çok sayıda hedefe müdahale edebilmesi, koordineli sürü saldırılarına karşı önemli avantaj sağlıyor.
Şirketin açıklamasına göre Morfius X-Rotor, tek uçuşta 50’den fazla düşman İHA’sını etkisiz hale getirebiliyor. Bu kapasite, düşük maliyetli ve çok sayıda İHA ile yapılan saldırılara karşı sistemin öne çıkan özelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Morfius X-Rotor’un dikkat çeken yönlerinden biri de görevden sonra yeniden kullanılabilmesi. Bu özellik, kinetik önleyicilere kıyasla operasyon maliyetini düşürürken, sahada daha sürdürülebilir bir savunma imkanı sunuyor.
Lockheed Martin’e göre sistemin çalışması için özel bir atış kontrol radarı veya karmaşık sensör altyapısına ihtiyaç bulunmuyor. Morfius X-Rotor, mevcut sensörler ve komuta-kontrol ağlarıyla uyumlu şekilde görev yapabilecek biçimde geliştirildi.
Sistemin farklı askeri birliklerin mevcut altyapısına kolayca entegre edilebileceği belirtildi. Bu sayede elektronik harp koşullarında daha esnek ve hızlı kullanım imkanı sunması hedefleniyor.
Morfius X-Rotor, ilk uçuş testlerine 2017 yılında başlanan Morfius platformunun yeni versiyonu olarak geliştirildi. Yeni sistem, hava tabanlı yapısı ve mikrodalga etkisiyle karşı İHA savunmasında farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Morfius X-Rotor’un, ABD Savunma Bakanlığının 2025-2028 Hızlı Karşı İHA Sistemleri Yol Haritası ile uyumlu şekilde geliştirildiği bildirildi. Program, düşük maliyetli, hızlı konuşlandırılabilen ve sahada kısa sürede kullanılabilecek karşı İHA çözümlerinin hizmete alınmasını amaçlıyor.
Lockheed Martin, Morfius X-Rotor’un askeri üsler, birlikler ve kritik altyapı tesisleri için önemli bir savunma aracı olacağını belirtiyor. Sistem, büyük ölçekli İHA saldırılarına karşı düşük maliyetli ve yeniden kullanılabilir bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkıyor.
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