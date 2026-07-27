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İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

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İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

ABD’li savunma şirketi Lockheed Martin, İHA sürülerine karşı geliştirilen yeni hava tabanlı karşı tedbir sistemi Morfius X-Rotor’u tanıttı.

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Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Morfius X-Rotor, klasik önleme sistemlerinden farklı olarak hedefleri füze veya patlayıcıyla vurmuyor.

#2
Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Sistem, yönlendirilmiş elektromanyetik mikrodalga darbeleri göndererek İHA’ların elektronik bileşenlerini ve uçuş kontrol sistemlerini devre dışı bırakıyor.

#3
Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Lockheed Martin, sistemin özellikle modern savaş alanlarında giderek artan İHA sürüsü tehdidine karşı tasarlandığını bildirdi. Morfius X-Rotor’un aynı anda çok sayıda hedefe müdahale edebilmesi, koordineli sürü saldırılarına karşı önemli avantaj sağlıyor.

#4
Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Şirketin açıklamasına göre Morfius X-Rotor, tek uçuşta 50’den fazla düşman İHA’sını etkisiz hale getirebiliyor. Bu kapasite, düşük maliyetli ve çok sayıda İHA ile yapılan saldırılara karşı sistemin öne çıkan özelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Morfius X-Rotor’un dikkat çeken yönlerinden biri de görevden sonra yeniden kullanılabilmesi. Bu özellik, kinetik önleyicilere kıyasla operasyon maliyetini düşürürken, sahada daha sürdürülebilir bir savunma imkanı sunuyor.

#6
Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Lockheed Martin’e göre sistemin çalışması için özel bir atış kontrol radarı veya karmaşık sensör altyapısına ihtiyaç bulunmuyor. Morfius X-Rotor, mevcut sensörler ve komuta-kontrol ağlarıyla uyumlu şekilde görev yapabilecek biçimde geliştirildi.

#7
Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Sistemin farklı askeri birliklerin mevcut altyapısına kolayca entegre edilebileceği belirtildi. Bu sayede elektronik harp koşullarında daha esnek ve hızlı kullanım imkanı sunması hedefleniyor.

#8
Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Morfius X-Rotor, ilk uçuş testlerine 2017 yılında başlanan Morfius platformunun yeni versiyonu olarak geliştirildi. Yeni sistem, hava tabanlı yapısı ve mikrodalga etkisiyle karşı İHA savunmasında farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Morfius X-Rotor’un, ABD Savunma Bakanlığının 2025-2028 Hızlı Karşı İHA Sistemleri Yol Haritası ile uyumlu şekilde geliştirildiği bildirildi. Program, düşük maliyetli, hızlı konuşlandırılabilen ve sahada kısa sürede kullanılabilecek karşı İHA çözümlerinin hizmete alınmasını amaçlıyor.

#9
Foto - İHA sürülerine karşı koyacak silah! Tek uçuşta 50’den fazla hedefi yok ediyor

Lockheed Martin, Morfius X-Rotor’un askeri üsler, birlikler ve kritik altyapı tesisleri için önemli bir savunma aracı olacağını belirtiyor. Sistem, büyük ölçekli İHA saldırılarına karşı düşük maliyetli ve yeniden kullanılabilir bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkıyor.

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