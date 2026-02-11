  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Kritik görüşme başladı.

1
#1
Foto - Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

#2
Foto - Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

Esenboğa Havaalanına iniş yapan Miçotakis, havaalanından çıkış yaptı. Çıkışın ardından Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yola çıktı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

Miçotakis'i karşılamaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

#4
Foto - Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi törenle karşıladı.

#5
Foto - Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye atfedilmiş çeşitli metinlerin imzalanması da gündemde bulunuyor.

#6
Foto - Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

İşte kareler...

#7
Foto - Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

İşte kareler...

#8
Foto - Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi

İşte kareler...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz selçuk

Hiçbir faydası olmayan görüşme hiçbir faydası yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
