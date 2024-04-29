2024-04-29 10:40:25 Bankları tek tek yaktılar!
Düzce'de kentin farklı noktalarında bulunan oturma bankları ateşe verildi.
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Düzce'de kentin farklı noktalarında bulunan oturma bankları ateşe verildi.
Düzce Belediyesi tarafından kentin değişik noktalarına konulan bankların tahtalarını söküp yaktılar.
Düzce Belediyesi ekipleri tarafından parklara kamelyalar yaparak oturma bankları konuluyor. Vandallarda, Bahçeşehir Yeşil Vadi içerisinde oluşturulan oturma banklarını söküp kamelyanın içerisinde ateşe vererek ısınmaya kalktı.
Vatandaşlar tarafından yapılan şikayet üzerine Zabıta ekipleri gelerek inceleme yaptı. Yetkililer “Unutmayın kamu malına zarar vermek hem suç, hem günahtır” uyarısı yaptı.
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