  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Balıklar özgürlüklerine böyle kavuştu

2024-01-28 18:51:49
Balıklar özgürlüklerine böyle kavuştu

Hatay'da denizlerde kullanılması yasak olan 140 kafesin içerisindeki balıklar doğal yaşamına bırakıldılar.

#1
Foto - Balıklar özgürlüklerine böyle kavuştu

Hatay Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri denizlerde kontrollere devam ediyor.

#2
Foto - Balıklar özgürlüklerine böyle kavuştu

Bu çerçevede Degak-10 Özel Tim Komutanlığı ekipleri tarafından denizlerdeki sürdürebilir avcılığın devam etmesi ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılara yönelik çalışmalar sürüyor.

#3
Foto - Balıklar özgürlüklerine böyle kavuştu

Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olan Orfoz ve Lagos gibi türlerin korunması amacıyla çalışma gerçekleşti.

#4
Foto - Balıklar özgürlüklerine böyle kavuştu

Bu çalışmada 2023 yılı içerisinde denizlerimizde kullanılması yasak olan 140 kafes tespit edilip, içerisinde bulunan canlılar doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Balıkların içerisinde mahsur kaldıkları kafesler, ekipler tarafından ele geçirildi.

AK Parti'den istifa etti O Partiden aday oldu! Şanlıurfa'da neler oluyor?
Gündem

AK Parti'den istifa etti O Partiden aday oldu! Şanlıurfa'da neler oluyor?

Eski AK Parti MYK üyesi Kasım Gülpınar, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı old..
Ülke batıyor, ekonomi yerlerde… Millet kuyrukta bekliyor
Yerel

Ülke batıyor, ekonomi yerlerde… Millet kuyrukta bekliyor

Son model telefonları ile ülke batıyor, ekonomi yerlerde, ekmek dahi almakta zorlanıyoruz diyerek sosyal medyada algı yapanlar bu görüntüler..
Sessiz sedasız yapıyor! Erdoğan bay Kemal'in yeni amacını açıkladı
Siyaset

Sessiz sedasız yapıyor! Erdoğan bay Kemal'in yeni amacını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin gölge başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde Özgür Özel'in getirilerek koltuğundan edilen Kemal Kılı..
Uzman isim sebep olduğu hastalıkları açıkladı! Aşırı kırmızı et tüketenler aman dikkat
Sağlık

Uzman isim sebep olduğu hastalıkları açıkladı! Aşırı kırmızı et tüketenler aman dikkat

Aşırı kırmızı et tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzman isim bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Eren Erdem Vanayı açtı! CHP’de lağım patladı
Gündem

Eren Erdem Vanayı açtı! CHP’de lağım patladı

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olan Murat Ongun'a sert sözlerle yüklendi. Erdem paylaşımında, “Mur..
Vali Gül kilisede incelemede bulundu! ' Tek bir kişiye saldırı olmuş'
Gündem

Vali Gül kilisede incelemede bulundu! ' Tek bir kişiye saldırı olmuş'

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırının hemen ardından ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23