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Yaşam
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Balıkçıların umudu soğuk havayla tazelendi

2023-02-01 09:23:12
Balıkçıların umudu soğuk havayla tazelendi

Havaların soğumasıyla ballık bolluğu yaşanmaya başladı. Bu durum ise balıkçıların yüzünü güldürmeye yetti.

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Foto - Balıkçıların umudu soğuk havayla tazelendi

Havaların son günlerde mevsim normallerine dönmesiyle balıkçılar gözlerini yeniden denize dikti. Av yasağının kalkmasından itibaren bolca palamut çıktığını ifade eden balıkçılar, soğuk havalarla birlikte hamsi balığının da çıkmasından umutlu. Kış mevsiminin son birkaç gündür kendisini hissettirmesiyle denizlerde bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılarda umutlandı. Sezon başından bu yana en çok palamut balığının çıktığını ifade eden balıkçılar, hamsinin soğuk havayla ağları dolduracağını düşünüyor. Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ise, ziyaretçilerine kılçıklarından ayrılmış Palamut şiş, palamut pirzola ve biftek çeşitlerini ücretsiz olarak ikram etti. İkramdan sonra balık tezgahını dolduran müşterilerin bir tanesi bir kiloyu bulan 70 liralık fiyattan palamut balığı aldıkları görüldü.

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Foto - Balıkçıların umudu soğuk havayla tazelendi

Palamut balığının diğer balıklara göre daha fazla ve lezzetli olduğunu ifade eden Kenan Balcı, “Palamutu şiş, pirzola, biftek olarak hazırlayıp pişmiş olarak müşterimize sunuyoruz onlarda tadına bakıp öyle alıyor çok mutluyuz. Havalar soğumaya başladı inşallah diğer balıklarda devam eder. 3 gündür havalar soğudu umutlandık ama halen kar yağışını bekliyoruz kar gelmedi. İnşallah tam gelir” dedi. Balıklar arasında Palamut fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Tadına baktım fiyatlarda uygun 2 tane de eve götüreceğim” diye konuştu. Bir diğer vatandaş ise, “Palamut balığının mevsimi, tattık çok lezzetliydi. Fiyatların daha uygun olmasını bekliyoruz. Balığın mevsimselliği ile alakalı ekomomik şartlarda olursa daha iyi olur” şeklinde konuştu.

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