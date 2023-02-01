Balıkçıların umudu soğuk havayla tazelendi

Palamut balığının diğer balıklara göre daha fazla ve lezzetli olduğunu ifade eden Kenan Balcı, “Palamutu şiş, pirzola, biftek olarak hazırlayıp pişmiş olarak müşterimize sunuyoruz onlarda tadına bakıp öyle alıyor çok mutluyuz. Havalar soğumaya başladı inşallah diğer balıklarda devam eder. 3 gündür havalar soğudu umutlandık ama halen kar yağışını bekliyoruz kar gelmedi. İnşallah tam gelir” dedi. Balıklar arasında Palamut fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Tadına baktım fiyatlarda uygun 2 tane de eve götüreceğim” diye konuştu. Bir diğer vatandaş ise, “Palamut balığının mevsimi, tattık çok lezzetliydi. Fiyatların daha uygun olmasını bekliyoruz. Balığın mevsimselliği ile alakalı ekomomik şartlarda olursa daha iyi olur” şeklinde konuştu.