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Ekonomi
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Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak

2024-04-02 11:29:00
Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak

Yeni yılla birlikte geçim sorunu yaşayan vatandaşlara yönelik atılan sosyal destek ödemeleri arttırıldı. Bu doğrultuda beklenen haber ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Çalışmayan ev hanımlarına müjde. Bakanlık son dakika olarak açıkladı. 12 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte çalışmayan ev hanımlarına verilen sosyal destek ödemesi ve aranan şartlar.

#1
Foto - Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak

2024 yılı itibariyle sosyal destek ödemelerine yeni zamlar geldi. Gelen zamlar sonrası güncel ödeme miktarları merak konusu olurken peş peşe duyurular gelmeye devam ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güzel haberi duyurdu. Çalışmayan ev hanımlarına müjde. 12 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, çalışmayan ev hanımlarına devlet desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayan ev hanımlarına devlet desteği ne kadar? Ev hanımlarına devlet desteği başvuru şartları neler? İşte çalışmayan ev hanımları için devlet desteğine dair detaylar haberimizde...

#2
Foto - Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı itibariyle sosyal destek ödemelerini güncelledi. Bu doğrultuda çalışmayan ev hanımlarına güzel haberi verdiler. Çalışmayan ev hanımlarına aylık 2 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler 6 ay sürerken toplamda bakanlık tarafından 12 bin TL ödeme yapılmış olacak.

#3
Foto - Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak

Ev hanımları için yapılacak devlet desteği ödemesi her ay 2 bin TL olarak 6 ay boyunca hesaplara aktarılacak. T.C. kimlik numarası ile çekilecek sosyal yardım ödemelerini ev hanımları PTT ya da Ziraat Bankası şubelerine giderek alabilecek.

#4
Foto - Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılacak sosyal yardım ödemesi için ev hanımlarının başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. E-Devlet sisteminden kendilerine ait T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat sağlamaları gereken ev hanımları kolay ve hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

#5
Foto - Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak

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