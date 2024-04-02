Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak

2024 yılı itibariyle sosyal destek ödemelerine yeni zamlar geldi. Gelen zamlar sonrası güncel ödeme miktarları merak konusu olurken peş peşe duyurular gelmeye devam ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güzel haberi duyurdu. Çalışmayan ev hanımlarına müjde. 12 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, çalışmayan ev hanımlarına devlet desteği başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayan ev hanımlarına devlet desteği ne kadar? Ev hanımlarına devlet desteği başvuru şartları neler? İşte çalışmayan ev hanımları için devlet desteğine dair detaylar haberimizde...