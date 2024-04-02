2024-04-02 11:29:00 Bakanlık müjdeyi verdi! Promosyon, ikramiye falan değil! O kişilere tam 12 bin TL ödeme yapılacak
Yeni yılla birlikte geçim sorunu yaşayan vatandaşlara yönelik atılan sosyal destek ödemeleri arttırıldı. Bu doğrultuda beklenen haber ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Çalışmayan ev hanımlarına müjde. Bakanlık son dakika olarak açıkladı. 12 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte çalışmayan ev hanımlarına verilen sosyal destek ödemesi ve aranan şartlar.