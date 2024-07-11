2024-07-11 11:08:38 Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Göl'ü temizlenecek
Isparta'nın Eğirdir İlçesinde bulunan Eğirdir Göl'ü için bakanlık yetkilileri harekete geçti. Gölün su hacminin 4 milyar metreküpten 1,6 milyar metreküpe düştüğünü belirten yetkililer gölün ot ve dip temizliği için çalışmalara başlanacağını belirtti. Isparta'nın Eğirdir İlçesinde bulunan Türkiye'nin 4'ncü büyük ve 2'nci büyük içme suyu rezervi Eğirdir Gölü'ndeki çekilme bakanlık yetkililerini harekete geçirdi. Gölün çekilme nedenleri kot, yağış, buharlaşma ile sulama başta olmak üzere elmacılık ve tarımla uğraşan Eğirdir ve Eğirdir Gölü'ne kıyısı olan ilçe ve köylüleri yaklaşan sulama sezonu sonunda büyük sıkıntılar bekliyor. Yetkililer 7 renkli olarak bilinen Eğirdir Gölü'nün 2 renge düştüğünü belirttiler. Büyük bir bölümü tarımla uğraşan çevre halkının sulama sezonu sonunda yani Eylül ve Ekim aylarında Eğirdir Gölü'nün ne hale geleceği düşündürüyor. Uzmanlar Eğirdir Gölü'nün ve balıkçıların şu günlerde başlıca can simidinin kerevit olduğunu, 2019 yılında 4,5 milyar metreküp olan su varlığının şu anda 1.6 milyar metreküpe düştüğünü açıkladılar.