Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Göl'ü temizlenecek

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM)'nde devam eden toplantıda SAREM Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Cafer Bulut, “Eğirdir Gölü'nün Limnolojik Olarak İzlenmesi” konulu sunumu paylaştı. Eğirdir Gölü'nün doğal bir göl olduğunu vurgulayan Dr. Cafer Bulut “Eğirdir Gölünü baraj gibi görmemeliyiz” dedi. Bulut, Eğirdir Gölü su kotunun, buharlaşma, iklim değişikliği ve tarımsal sulama nedeniyle 2017 yılından itibaren düşmeye başladığını, 2019 yılında kendini daha da gösterdiğini ifade etti. "7 renkli göl artık 2 renkli göl haline geldi" Eğirdir Gölü'nün gün içerisinde 7 kere renk değiştirmesiyle tanındığını fakat son yıllarda gölde 2 renk görüldüğünü de ifade eden Bulut, “Eğirdir Gölümüz günde 7 kere mavi, yeşil, kahverengi tonlarıyla renk değiştirirdi. Fakat son yıllarda yaşanan çekilmeden dolayı gölümüzde gün içerisinde artık sadece iki kere renk değişimi (Mavi-Kahverengi) yaşanıyor. Ve maalesef ki su azaldıkça arsenik oranı da artıyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım” dedi. Dr. Cafer Bulut, Eğirdir Gölü'nde 7 familyaya ait 15 tür balık çeşidinin yaşadığını da katılımcılara aktardı. Bulut, Eğirdir Gölü'nün tarımsal alanlar, kirletici noktalar, yerleşim yerleri ve gölü besleyen kaynaklardan etkinliğini, Gölün şu an derinliğinin 4-5 metrelere indiğini, Gölün su hacminin ise 4 milyar metreküpten 1,6 milyar metreküpe düştüğünü, buharlaşmanın da yüzde 64 olduğunu sözlerine ekledi.