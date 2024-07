Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Göl'ü temizlenecek

"Eğirdir Gölü can çekişiyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Doğal Sit Alanları Daire Başkanı Muhammet Aktaş'da toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede Eğirdir Gölü'nün dip çamurunun temizlenmesi konusunda aciliyet gerektiğini ifade etti. Aktaş, göldeki dip çamurunun temizlenmesi durumunda göldeki kirliliğin ve çekilmenin önüne geçilebileceğini söyledi. Aktaş, ilk olarak fizibilite çalışmalarının yapılacağını, fakat Eğirdir Gölü'nün can çekiştiğini, suni teneffüse ihtiyacı olduğunu dip çamurunun ve yüzeyindeki otlanmanın bir an önce temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Gemi Mühendisi Ceyla İnmeler de gölü temizleyen Gemi hakkında teknik bilgiler verdi. Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal, bugüne kadar yapılan çalışmaların, artık icraata dönüşmesi gerektiğini belirterek konunun ciddiyetinin altını çizdi. Katılımcılar daha sonra Eğirdir Gölü'nde teknik bir gezi yaptılar.