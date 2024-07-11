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Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Göl'ü temizlenecek

2024-07-11 11:08:38
Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Göl'ü temizlenecek

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde bulunan Eğirdir Göl'ü için bakanlık yetkilileri harekete geçti. Gölün su hacminin 4 milyar metreküpten 1,6 milyar metreküpe düştüğünü belirten yetkililer gölün ot ve dip temizliği için çalışmalara başlanacağını belirtti. Isparta'nın Eğirdir İlçesinde bulunan Türkiye'nin 4'ncü büyük ve 2'nci büyük içme suyu rezervi Eğirdir Gölü'ndeki çekilme bakanlık yetkililerini harekete geçirdi. Gölün çekilme nedenleri kot, yağış, buharlaşma ile sulama başta olmak üzere elmacılık ve tarımla uğraşan Eğirdir ve Eğirdir Gölü'ne kıyısı olan ilçe ve köylüleri yaklaşan sulama sezonu sonunda büyük sıkıntılar bekliyor. Yetkililer 7 renkli olarak bilinen Eğirdir Gölü'nün 2 renge düştüğünü belirttiler. Büyük bir bölümü tarımla uğraşan çevre halkının sulama sezonu sonunda yani Eylül ve Ekim aylarında Eğirdir Gölü'nün ne hale geleceği düşündürüyor. Uzmanlar Eğirdir Gölü'nün ve balıkçıların şu günlerde başlıca can simidinin kerevit olduğunu, 2019 yılında 4,5 milyar metreküp olan su varlığının şu anda 1.6 milyar metreküpe düştüğünü açıkladılar.

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Foto - Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Göl'ü temizlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Eğirdir Gölü'nün korunması ve yaşatılması amacıyla ortak bir çalışma başlattı. Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'in ev sahipliğinde yapılan ön toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Doğal Sit Alanları Daire Başkanı Muhammet Aktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Doğal Sit Alanları Şube Müdürü Uğur Kurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Uzman Biyolog Nisanur Çiçek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Gemi Mühendisi Ceyla İnmeler, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'ndan Servet Sezgin, Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şehnaz Tay Şener, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Erhan Şener, Isparta Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Yasin Denli, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal, Gölbelde Ltd. Şti. Müdürü Gizem Cansoy, Belediye Fen İşleri Müdürü Ebubekir Genç, Belediye Şehir Plancısı M. Sena Altunbaş, katıldı.

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Foto - Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Göl'ü temizlenecek

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM)'nde devam eden toplantıda SAREM Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Cafer Bulut, “Eğirdir Gölü'nün Limnolojik Olarak İzlenmesi” konulu sunumu paylaştı. Eğirdir Gölü'nün doğal bir göl olduğunu vurgulayan Dr. Cafer Bulut “Eğirdir Gölünü baraj gibi görmemeliyiz” dedi. Bulut, Eğirdir Gölü su kotunun, buharlaşma, iklim değişikliği ve tarımsal sulama nedeniyle 2017 yılından itibaren düşmeye başladığını, 2019 yılında kendini daha da gösterdiğini ifade etti. "7 renkli göl artık 2 renkli göl haline geldi" Eğirdir Gölü'nün gün içerisinde 7 kere renk değiştirmesiyle tanındığını fakat son yıllarda gölde 2 renk görüldüğünü de ifade eden Bulut, “Eğirdir Gölümüz günde 7 kere mavi, yeşil, kahverengi tonlarıyla renk değiştirirdi. Fakat son yıllarda yaşanan çekilmeden dolayı gölümüzde gün içerisinde artık sadece iki kere renk değişimi (Mavi-Kahverengi) yaşanıyor. Ve maalesef ki su azaldıkça arsenik oranı da artıyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım” dedi. Dr. Cafer Bulut, Eğirdir Gölü'nde 7 familyaya ait 15 tür balık çeşidinin yaşadığını da katılımcılara aktardı. Bulut, Eğirdir Gölü'nün tarımsal alanlar, kirletici noktalar, yerleşim yerleri ve gölü besleyen kaynaklardan etkinliğini, Gölün şu an derinliğinin 4-5 metrelere indiğini, Gölün su hacminin ise 4 milyar metreküpten 1,6 milyar metreküpe düştüğünü, buharlaşmanın da yüzde 64 olduğunu sözlerine ekledi.

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Foto - Bakanlık harekete geçti, Eğirdir Göl'ü temizlenecek

"Eğirdir Gölü can çekişiyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Doğal Sit Alanları Daire Başkanı Muhammet Aktaş'da toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede Eğirdir Gölü'nün dip çamurunun temizlenmesi konusunda aciliyet gerektiğini ifade etti. Aktaş, göldeki dip çamurunun temizlenmesi durumunda göldeki kirliliğin ve çekilmenin önüne geçilebileceğini söyledi. Aktaş, ilk olarak fizibilite çalışmalarının yapılacağını, fakat Eğirdir Gölü'nün can çekiştiğini, suni teneffüse ihtiyacı olduğunu dip çamurunun ve yüzeyindeki otlanmanın bir an önce temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Gemi Mühendisi Ceyla İnmeler de gölü temizleyen Gemi hakkında teknik bilgiler verdi. Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal, bugüne kadar yapılan çalışmaların, artık icraata dönüşmesi gerektiğini belirterek konunun ciddiyetinin altını çizdi. Katılımcılar daha sonra Eğirdir Gölü'nde teknik bir gezi yaptılar.

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