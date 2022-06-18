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Bakan Süleyman Soylu kritik noktada

2022-06-18 18:35:15
Bakan Süleyman Soylu kritik noktada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde aşiret temsilcileri ile bir araya geldi.

#1
Foto - Bakan Soylu, bir restoranda bir araya geldiği aşiret temsilcilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Suriye'nin çok zor dönemlerden geçerek bugünlere ulaştığını, Suriyelilerin topraklarına sahip çıkarak sabrettiğini dile getiren Soylu, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin huzur ve güvenliğinden yana olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, bir restoranda bir araya geldiği aşiret temsilcilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Suriye'nin çok zor dönemlerden geçerek bugünlere ulaştığını, Suriyelilerin topraklarına sahip çıkarak sabrettiğini dile getiren Soylu, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin huzur ve güvenliğinden yana olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Türkiye'nin destek verdiği bölgelerde hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

Türkiye'nin destek verdiği bölgelerde hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi: "Kardeşliğimizi, komşuluğumuzu, İslamiyet'in ve Müslümanlığın bize yüklediği sorumlulukları unutmayız. Burasının hayalet şehre döndüğü, yakılıp yıkıldığı zamanları çok iyi hatırlıyorum. Her geçen gün daha iyi bir noktaya geldiğini büyük bir mutlulukla görüyorum. Hem sabrınıza hem gayretinize, birlikteliğinize şükranlarımı iletiyorum. Elbet Tel Abyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte ama bazılarını da kıskandırmaktadır. Bizim tek bir isteğimiz var; çocuklarımız huzurlu bir ortamda yetişsin. Çocuklarımızın geleceklerini ellerinden almaya çalışanlara fırsat vermeyelim."

#3
Foto - Bakan Soylu, Tel Abyad'da yaklaşık 1200 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan AFAD konut projesi hakkında da katılımcılara detaylı bilgi verdi. Türkiye'den gönüllü dönmek isteyen Suriyelilere kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

Bakan Soylu, Tel Abyad'da yaklaşık 1200 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan AFAD konut projesi hakkında da katılımcılara detaylı bilgi verdi. Türkiye'den gönüllü dönmek isteyen Suriyelilere kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu: "Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizden güvenli bölgelere Tel Abyad, Rasulayn, Azez, Bab gibi alanlara gönüllü bir şekilde dönmek isteyenlere güvenli bir dönüşü temin edebilmek için yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Daha önce İdlib'de yaptığımızın biraz daha üst modelini yapıyoruz. İdlib'de yaklaşık 60 bin briket evi şu ana kadar bitirdik. Bunu Türk sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarımız kardeşliğimiz adına yaptı. Şimdi Cerablus, Bab, Rasulayn ve Tel Abyad'da 240 bin konut yapmayı planlıyoruz. Bu Müslüman kardeşlerimiz ve uluslararası yardımlarla gerçekleştirilecek. Bu evler briket evlerden biraz daha iyi olacak, 60 ila 100 metrekare aralarında olacak. Türkiye'den gönüllü dönenlere tahsis edilecek. İçlerinde AVM'ler, sosyal donatılar, sağlık merkezleri ve okullar gibi tesisler olacak. Hep beraber daha ileriye gideceğiz." Bakan Soylu, Suriyelilerin geleceğe umutla bakmalarını temin etmek için Türkiye olarak gayret ettiklerini dile getirerek, Suriyeliler ile Türklerin kardeşliğinin hem batılı ülkelere hem de gelecek nesillere çok iyi anlatılması gerektiğini belirtti. Soylu, daha sonra Tel Abyad'da Türkiye desteğiyle faaliyet gösteren hastane, tekstil atölyesi, gençlik merkezinde de incelemelerde bulunup yürütülen faaliyetlere ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Bölgedeki esnafı da ziyaret eden Bakan Soylu, karşılaştığı Suriyeli çocuklarla da yakından ilgilendi.

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