Bakan Soylu: Tayyip Erdoğan gitsin diye tepiniyorlar. Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz de sizin üzerinizde tepineceğiz

Bakan Soylu, aile yapısının önemine vurgu yaparak ülkenin ayakta durmasının en önemli meselelerinden bir tanesinin aile kurumu olduğunu dile getirdi. Bakan Soylu, "Vatandaşımız uyurken ben 04.00'te uyuşturucuda kökünü kazıma operasyonuna gidiyorum. Evlatlarımızı gönderiyoruz. Sonra onları bekliyoruz. Selametle geldiler mi diye. Sonra onlarla helalleşiyoruz, tekrar işimize geri dönüyoruz. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, biz aile yapımızın içerisinde değil miyiz kıymetli hemşehrilerim? Allah'ınızı severseniz. Biz memleketimize gittiğimizde bizim memleketi biliyorsun evler biraz birbirine yakındır. Annem aslında Of'tan gitmiş Samsun'dan Bafra'ya. Annem alışmış tabii. Hanım daha alışmamış. Bir gün evde oturuyoruz. Sabah erken yemek yiyeceğiz. Tak diye bizim evin kapısı açıldı. İçeriye birisi girdi. Burada evin kapısına vurmazlar mı, dedi. Bizim köyde evin kapısına kimse vurmaz, dedim. Herkes kendi evinin kapısı gibi girer. Çünkü herkes kendini bir aile görüyor. Herkes kendini bir akraba görüyor. Kendi evi gibi görüyor. Böyle bir anlayış. Biz aile yapısı içerisinde büyüdük. Akraba yapısı içerisinde büyüdük. Aile yapımızı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Amerika'da ve Avrupa'da olduğu gibi kadın kadına evlilik, erkek erkeğe evlilik getirmeye çalışıyorlar. Bu ayıp bir şeydir. Niye? Çünkü bu ülkenin ayakta durmasının en önemli meselelerinden bir tanesi aile yapısıdır. Başka işlerden yapamadılar. Saldırdılar, beceremediler. Şimdi aile yapımızı bir şekilde yok etmeye çalışıyorlar." dedi.