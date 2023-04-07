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Hayat-Aktüel
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Bakan Dönmez Zonguldak’ta

2023-04-07 17:52:44
Bakan Dönmez Zonguldak’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret için Zonguldak’a geldi.

#1
Foto - Bakan Dönmez Zonguldak’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile birlikte Zonguldak Valiliği’ni ziyaret etti.

#2
Foto - Bakan Dönmez Zonguldak’ta

Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, valilik şeref defterini imzaladı.

#3
Foto - Bakan Dönmez Zonguldak’ta

Bakan Dönmez burada protokol üyeleri ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi Açılış Töreni Değerlendirme Toplantısına katıldı.

#4
Foto - Bakan Dönmez Zonguldak’ta

Toplantı basına kapalı olarak başladı.

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