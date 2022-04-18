  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Bakan Akar operasyonu böyle takip etti

2022-04-18 10:23:19
Bakan Akar operasyonu böyle takip etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı.

#1
Foto - Operasyon çerçevesinde düzenlenen hava harekatını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden takip eden Akar, daha sonra Komutanlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığına geçti.

Operasyon çerçevesinde düzenlenen hava harekatını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden takip eden Akar, daha sonra Komutanlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığına geçti.

#2
Foto - Harekat Merkezi’nde Pençe Kilit Operasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip eden Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Harekat Merkezi’nde Pençe Kilit Operasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip eden Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

#3
Foto - Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatıldığını dile getiren Akar, şunları söyledi: “Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz.”

Irak’ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatıldığını dile getiren Akar, şunları söyledi: “Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu’nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir. ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz hava hücum harekatı ve karadan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve belirlenen hedefleri ele geçirmiştir. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir, sayının önümüzdeki saatlerde, günlerde daha da artmasını bekliyoruz.”

#4
Foto - “Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri unsurlarımızın katıldığı operasyon planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir” açıklamasında bulunan Akar, şöyle devam etti: “40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi şimdi de kararlılıkla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak’ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizim temel hedefimizdir. Biz bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir.

“Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri unsurlarımızın katıldığı operasyon planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir” açıklamasında bulunan Akar, şöyle devam etti: “40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi şimdi de kararlılıkla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak’ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizim temel hedefimizdir. Biz bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."

#5
Foto - Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, Pençe Kilit Operasyonu’nda görev alan personele başarılar diledi. Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sabahın ilk ışıklarına kadar Harekat Merkezi’nde Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti.

Mehmetçiğin büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Akar, Pençe Kilit Operasyonu’nda görev alan personele başarılar diledi. Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sabahın ilk ışıklarına kadar Harekat Merkezi’nde Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti.

İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin
Ekonomi

İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 1450 lira seviyesine çıkacağına işaret ederek önemli değerlendirmelerde b..
Binali Yıldırım'dan açıklama: İnşa etmeye karar verdik
Gündem

Binali Yıldırım'dan açıklama: İnşa etmeye karar verdik

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, vakıfların kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir hale gelmesini istediklerini vurgulayarak, "..
Rusya 'teslim ol ya da öl' diyerek süre vermişti! Ukrayna Başbakanı'ndan flaş açıklama
Dünya

Rusya 'teslim ol ya da öl' diyerek süre vermişti! Ukrayna Başbakanı'ndan flaş açıklama

Ukraynalı askerlere "teslim ol ya da öl" diyerek süre tanıyan Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinin düşmediğini belirten Ukrayna B..
PSV 10 yıl sonra Hollanda Kupası'nı kazandı
Spor

PSV 10 yıl sonra Hollanda Kupası'nı kazandı

Futbolda Hollanda Kupası'nı, Ajax'ı 2-1 mağlup eden PSV kazandı.
Sarıgül'den 60 gün iddiası: Bu gerçekleşmezse genel başkanlığı bırakırım!
Siyaset

Sarıgül'den 60 gün iddiası: Bu gerçekleşmezse genel başkanlığı bırakırım!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisine 60 gün içerisinde 30 bin üye kayıt olmazsa genel başkanlığı bırakacağ..
Altun’dan ‘Pençe-Kilit’ operasyonu paylaşımı
Gündem

Altun’dan ‘Pençe-Kilit’ operasyonu paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu hakkında açıklamala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay