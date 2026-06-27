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Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

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Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

Barış Pınarı Harekatı'nı bahane göstererek Türkiye'ye savunma ve bazı alanlarda ambargo uygulayan Kanada, Ankara ile normalleşme kararı almıştı. Türkiye'ye bir mektup gönderen Kanadalı yetkiliden dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

2024 yılında savunma sanayii ambargolarının kaldırılmasıyla prangalarından kurtulan Türkiye-Kanada ilişkileri, bugün savunma, nükleer enerji ve yüksek teknolojide 'stratejik ortaklık' zirvesine ulaştı.

#2
Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkileri "ticaret ve yatırım, enerji ve kritik mineraller, savunma ve güvenlik, halklar arası bağlar" olmak üzere dört stratejik ayak üzerinden ilerletmek amacıyla Ottawa’da bir araya geldi.

#3
Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden hararetli bir paylaşım yapan Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Türk-Kanada ortaklığındaki ivmeyi duyurdu: "Kanada ve Türkiye, daha güçlü bir ortaklık kuruyor. Bugün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte enerji alanında işbirliğinin genişletilmesi, ekonomik bağların güçlendirilmesi ve Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası (DSRB) aracılığıyla iş birliğimizin pekiştirilmesi konularında görüşmelerimizi ilerlettik. Ayrıca Ukrayna, Orta Doğu ve diğer küresel ve bölgesel güvenlik öncelikleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bu önemli çalışmaları birlikte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kanada ile Türkiye arasındaki dostluk doğru yönde gelişiyor."

#4
Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Anand, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ankara NATO Zirvesi'ni "büyük bir heyecanla beklenen" bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Zirvenin ana odağının savunma sanayisi olacağını vurgulayan Anand, "Sadece ikili ilişkilerimizi değil, savunma ve güvenlik konularındaki bağlarımızı da derinleştirmek için Ankara'da bir araya geleceğiz. Bu zirve, tedarik zincirlerini entegre etmek ve karşılıklı çalışabilirliği sağlamak amacıyla NATO müttefiklerinin endüstriyel açıdan nasıl birlikte çalışmak zorunda olduklarını ele alacak" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

Bakan Anand, mart ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından nükleer iş birliğini kurumsallaştırmak adına iletilen mektubun içeriğini şöyle aktardı:

#6
Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

"Mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğimde, Enerji Bakanı ve meslektaşım ile bir araya geldim. Görüşmelerimiz sırasında, Türkiye için nükleer enerjinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Türkiye, Kanada'yı sadece nükleer enerji alanında değil, aynı zamanda diğer enerji sektörlerinde de potansiyel bir ortak olarak görüyor. LNG, temiz enerji ve geleneksel enerji hakkında konuştuk. Kanada'nın bakış açısından, kendimizi bir enerji lideri olarak görüyoruz ve bizimle çalışmak isteyen ülkelerle enerji ortaklıklarını güçlendirmeye kararlıyız. Özellikle, Kanada'nın CANDU nükleer teknolojisi hakkında konuştuk.

#7
Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

Kanada, CANDU reaktörleri ile on yıllardır deneyime sahip ve reaktörler Arjantin ve Romanya gibi ülkelerde başarıyla çalışıyor. Teknolojinin sahibi olarak Kanada, özellikle nükleer enerji alanında Türkiye ile iş birliğini genişletmeye ilgi duyuyor. Çabanın bir parçası olarak, Hodgson Bakanı'ndan Türkiye Enerji Bakanı Bayraktar'a, CANDU teknolojisi ve daha geniş nükleer iş birliği üzerine devam eden tartışmaları desteklemek üzere bir mektup ilettim. Konuşmalar hâlâ erken aşamada."

#8
Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

Türkiye ile Kanada arasındaki bu stratejik bahar, 2024 yılında atılan kritik adımlarla filizlenmişti. Ottawa yönetimi, Türkiye'nin 2020 yılındaki İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a verdiği askeri destek gerekçesiyle insansız hava araçlarında (İHA) kullanılan kritik optik ekipmanlar başta olmak üzere Ankara'ya sert bir silah ambargosu uygulamıştı. Ancak Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından dönemin Justin Trudeau hükümeti kısıtlamaları tamamen kaldırdı. Küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiğiyeni dönemde ise Kanada Başbakanı Mark Carney, canlı yayında Türkiye'nin küresel ileri imalat ve savunmadaki liderliğini överek, "İş birliğimiz savunma ve nükleer alanı içeren güçlü bir ortaklığa dönüşüyor" açıklamasında bulunmuştu.

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Foto - Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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