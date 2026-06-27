Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup

"Mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğimde, Enerji Bakanı ve meslektaşım ile bir araya geldim. Görüşmelerimiz sırasında, Türkiye için nükleer enerjinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Türkiye, Kanada'yı sadece nükleer enerji alanında değil, aynı zamanda diğer enerji sektörlerinde de potansiyel bir ortak olarak görüyor. LNG, temiz enerji ve geleneksel enerji hakkında konuştuk. Kanada'nın bakış açısından, kendimizi bir enerji lideri olarak görüyoruz ve bizimle çalışmak isteyen ülkelerle enerji ortaklıklarını güçlendirmeye kararlıyız. Özellikle, Kanada'nın CANDU nükleer teknolojisi hakkında konuştuk.